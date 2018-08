Orbán Viktor Olaszországban: Magyarország bizonyította, hogy a migrációt meg lehet állítani

Közös sajtótájékoztatón összegezte a kedd délutáni munkamegbeszélés tapasztalatait Orbán Viktor miniszterelnök és Matteo Salvini olasz belügyminiszter, a Liga kormánypárt vezetője. A kormányfő úgy fogalmazott: Magyarország az az ország, amelyik bebizonyította, hogy a migrációt meg lehet állítani, annak ellenére, hogy korábban mindenki azt mondta, hogy ez jogilag és fizikailag egyaránt lehetetlen.

Orbán Viktor a sajtóeseményen nagyon izgalmasnak értékelte a találkozót. Hozzátette, ez nem kettejüknek köszönhető, hanem az európai helyzetnek, „ugyanis az izgalmas és komoly" - jelentette ki. A miniszterelnök Magyarország polgárainak nevében köszönetet mondott Matteo Salvininek azért, hogy amikor a magyarokat támadták az Európai Parlamentben, a miniszter felszólalt hazánk mellett, ez meg is alapozta kettőjük barátságát - idézte fel Orbán Viktor, kiemelve: „a magyar hűséges fajta és nem felejt".

A kormányfő úgy fogalmazott: jelenleg a legfontosabb kérdés Európában a migráció, és Magyarország az az ország, amelyik bebizonyította, hogy a migrációt meg lehet állítani, annak ellenére, hogy korábban mindenki azt mondta, hogy ez jogilag és fizikailag egyaránt lehetetlen. Olyan politikát folytatunk, amelyben a segítséget akarja Magyarország odavinni, ahol baj van - fűzte hozzá.

Orbán Viktor kiemelte: Matteo Salvinit Magyarországon tisztelet övezi, mert bebizonyította, hogy a migrációt a tengeren is meg lehet állítani. „Ezt rajta kívül eddig senki sem vállalta egyik tengerparti országban sem" - hívta fel a figyelmet. „Ő az első (...) és az ő sikerén múlik Európa biztonsága, amely tiszteletet ébreszt bennünk és azt kívánjuk neki, hogy ne hátráljon meg, (...) és ehhez minden segítséget megadunk" - szögezte le Orbán Viktor.



A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a találkozón egyetértettek abban: azokat, akik Európába érkeztek illegálisan, vissza kell szállítani oda, ahonnan jöttek, mert bár az európai elit ma azt mondja, hogy ez nem lehetséges - ugyanezt mondták a határvédelemről is.

„Nekem az az elképzelésem, hogy ez igenis lehetséges, csak politikai akarat kell hozzá" - szögezte le.

A kormányfő kérdésre elmondta: Európában választások lesznek májusban, és „nekünk új bizottságra és új Európai Parlamentre van szükségünk" a határvédelem és a migráció megállítása érdekében. Más, új szellemi alapokon álló Európára van szükségünk, és hogy milyen szövetségek jönnek létre, azt majd az EP-választás után lehet megmondani, most az a dolgunk, hogy minél több magyar és olasz szavazó szimpátiáját összegyűjtsük az új Európa megteremtéséhez - magyarázta.

Ugyancsak kérdésre Orbán Viktor közölte: a mostani találkozóhoz kérte a Forza Italiát vezető Silvio Berlusconi hozzájárulását, mert „vele vagyunk az Európai Néppártban" (EPP). Az EPP-ben két tábor van: az egyiket Emmanuel Macron francia elnök vezeti, ő „fel akarja robbantani" az EPP-t, ő vezeti azt a politikai erőt Európában, amely a migrációt támogatja - vélekedett.

Mint mondta, ezzel szemben „vagyunk mi, akik meg akarjuk állítani az illegális migrációt". Erről az EPP-ben is nagy vita van, és „szeretnénk, ha a mi álláspontunk lenne az általános", és egyértelműen az európai emberek oldalára állnánk, akik nem akarnak illegális migrációt - mutatott rá.

A miniszterelnök kérdésre arról is beszélt, hogy Olaszország erősebb, mint gondolják, az egyik legerősebb Európában. Magyarország és Olaszország mindig jól tudott együttműködni, történelmi hagyománya van az olasz-magyar együttműködésnek, és a választott olasz kormány potenciális partnere Magyarországnak - mondta.

Salvini: Európa sorsdöntő fordulat előtt áll

Az Orbán Viktorral való találkozó folyamatot indít el egy új Európa megteremtése érdekében - jelentette ki Matteo Salvini belügyminiszter, az olasz kormánypárt Liga vezetője a magyar miniszterelnökkel a milánói prefektúrán tartott sajtótájékoztatón kedden. Salvini hangsúlyozta, egy új politikai szövetségen dolgoznak a jövő évi Európai Parlamenti választásokra „egy új Európa, egy új Európai Bizottság" érdekében. „Európa sorsdöntő fordulat előtt áll, történelmi pillanat lesz ez az egész kontinensen" - jegyezte meg.

Hozzátette: „a mi politikai mozgalmaink és kormányaink képviselte értékeket akarjuk középpontba állítani, egyesítve energiáinkat a közös cél érdekében, a szocialisták és a baloldali erők kizárásával". Közös értékként az élethez, munkához, egészséghez, biztonsághoz való jogot nevezte meg, kijelentve, hogy ezeket a jelenlegi „Soros finanszírozta" európai elit és a „mindenkori Macronok" is megtagadják. Úgy vélte, a baloldal már csak azért létezik, hogy valami ellen tiltakozzon, „és utána csodálkoznak, ha nem nyernek választást".

Matteo Salvini kifejtette, teljesen nyitott külpolitikát követ, senkinek nem akar ellensége lenni. „Együtt akarunk működni a velünk határos nagy országokkal, köztük Franciaországgal is: Macron azzal tölti az idejét, hogy leckéztet, miközben elsőként kellene szolidaritást tanúsítania az olasz-francia határon levő Ventimiglia átkelőjének megnyitásával" - fejtette ki az olasz kormányfő-helyettes.

Elmondta, hogy közeli a megállapodás a római és a berlini kormány között a másodlagos migrációs mozgás kérdésében.

Azt is kijelentette, hogy ha nem változtatják meg egyes nemzetközi és európai tengeri műveletek szabályait, Olaszország kilép ezekből. „Milliószámra örököltünk migránsokat az előző olasz kormányoktól, ezért semmi olyanba nem egyezhetünk bele, amivel további migránsok érkeznek hozzánk" - jelentette ki Matteo Salvini.

A belügyminiszter azt mondta, büszke arra, hogy viszonyítási pontnak számít nemcsak Olaszországban, hanem Magyarországon és az egész európai kontinensen.

„Ezt a politikát folytatjuk, vizsgálatot indíthatnak, vádolhatnak, bíróság elé állíthatnak, mi nem lépünk hátra, nem módosítjuk nézeteinket!" - jelentette ki Matteo Salvini arra utalva, hogy olasz ügyészségek vádeljárást kezdeményeztek ellene. Megjegyezte, a magyar kormány gazdaságpolitikáját is példaértékűnek tartja, mivel bebizonyította, hogy egy ország növekedhet, befektethet költségvetési megszorítások nélkül. Emlékeztetett, hogy Magyarországon alacsony a munkanélküliség, nő a gazdaság és az adórendszer is gazdaságserkentő: „követendő az olasz kormány számára, amely most dolgozza ki költségvetését" - mondta Matteo Salvini.

Orbán Salvininek: Tartson ki, a határokat meg lehet védeni

A tárgyalást megelőzően a miniszterelnök olasz újságíróknak azt mondta: Matteo Salvini küldetése, hogy bebizonyítsa, nem csak szárazföldön, de a tengeren is meg lehet állítani a bevándorlókat. Ebben Magyarország támogatja, és azt fogja javasolni az olasz belügyminiszternek, hogy „tartson ki", mert gyalázzák az embert és „borzalmas dolgokat mondanak róla", de ha kitart, akkor be lehet bizonyítani, hogy meg lehet védeni a határokat.

Orbán Viktor kiemelte: Brüsszel, illetve a németek, franciák, spanyolok politikája arról szól, hogy jobban menedzseljék a migrációt. A V4-ek viszont nem jobban menedzselni, hanem megállítani szeretnék azt.

A már Európában lévő migránsokkal nem az a feladat, hogy szétosszák, hanem az, hogy hazavigyék őket - jelentette ki, hozzátéve: ha szétosztják őket, az azt jelenti, hogy győztek az embercsempészek, és újabb hullámokban érkeznek majd bevándorlók. Csak úgy lehet őket megmenteni a vízbe fulladástól, ha meggyőzik őket, hogy el se induljanak. Ez viszont csak úgy lehetséges, ha bizonyítékát adják annak, hogy nem tudnak Európába bejutni - fogalmazott a magyar miniszterelnök.

Hasonló Európa a végső cél

Az olasz belügyminiszter egy lapinterjúban nemrég arról beszélt, hogy szerinte az olaszok már túl régóta túszai a migránsoknak, ezért szükség van a szabályok megváltoztatására. Indoklása szerint éppen emiatt találkozik a magyar miniszterelnökkel. Egy másik interjúban pedig azt is kijelentette: Orbán Viktor olyan Európát akar, amely ellenőrzi és védi külső határait. „Ez a mi végső célunk is" - jelentette ki.



Szakértők szerint Orbán Viktor és Matteo Salvini találkozója egy hosszabb távú együttműködés első lépése lehet, migráció tekintetében pedig egy erős magyar-olasz szövetség jöhet létre az unión belül. Pócza István, a Századvég elemzője ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: Olaszország nem csak a migráció kérdésében, hanem a gazdaságban „is próbál azon a járt úton járni, amit Magyarország Orbán Viktor vezetésével végigjárt azt elmúlt időszakban.