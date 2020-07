Orbán Viktor: ma Magyarországon minden van, amire szükség van egy járványveszély alatt

Jelenleg jól van beállítva a koronavírus-járvány elleni védekezés szintje, és minden változtatás kockázatot jelentene, ezért "ne kockáztassunk, minden maradjon úgy, ahogy van" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Aki külföldre utazik, a zöld jelzésű országokat válassza, nehogy bajt hozzon az itthoniakra - tanácsolta.

Ha tartjuk az eddigi életstílust, akkor nem lesz baj

Az operatív törzs továbbra is ülésezik. Minden kedden tesznek javaslatot a kormánynak, amiről az szerdán dönt, és péntekenként teszi közzé a hatályos rendeleteket - mondta Orbán Viktor miniszterelnök.

Hozzátette, a környező országokban romlik a helyzet. A magyar védekezés bevált, ha tartjuk az eddigi életstílust, akkor nem lesz baj. Aki külföldre utazik, a zöld országokat válassza, mert bajt hozhat az itthoniakra - tanácsolta.

Ma Magyarországon minden van, amire szükség van egy járványveszély alatt. A magyar egészségügyi rendszerről kiderült, hogy Európában szinte a legjobban teljesített - emelte ki. Azt is elmondta, az egészségügyi ipar is fejlett az országban, most már a lélegeztetőgépeket, maszkokat az országban gyártják le, annyit amennyire szükség van.

A nemzeti konzultáció azért is fontos, hogy egy esetleges második hullámnak úgy vágjanak neki, hogy egység, egyetértés van a döntéshozás és a társadalom között.

El kell kerülni minden kockázatot

Fontos, hogy a szüleink, nagyszüleink iránti szeretetet az odafigyeléssel, a szabályok betartásával fejezzük ki - mondta. Ne kockáztassunk! Ez sok család számára jelent anyagi kiesést, de ezt most meg kell tenni az idősek, embertársaink védelme érdekében.

A könnyűzenészek támogatását is célul tűzte ki a kormány, a szerdai kormányülésen, így több mint ötmilliárd forintot különítettek erre a célra. A Magyar turisztikai Ügynökség garázskoncerteket fog szervezni, ezzel is támogatják őket.

A garázskoncerteket rögzítik, és azokat majd a média egy későbbi időpontban leadhatja majd.

A cigányzenészek megsegítésére is elkülönítetek egy nagyobb összeget - mondta.



A gazdasági előrelépésekért kanyarban kell előzni

Ugyan megtört a lendület a foglalkoztatásban a járvány idején, de nem olyan mértékben mint más országban. Ezt a törést mára sikerült korrigálni. Nagy vállalás volt a kormány részéről, hogy annyi munkahelyet fogunk teremteni, mint amennyit a járvány tönkre tett. Ilyen vállalást egyetlen Európai ország sem tett - mondta. Hozzátette, még pár hét is a kormány kijelentheti, sikerült megvalósítani a vállalását, annyi munkahelyet teremtett, amennyit a járvány tönkretett.

Matolcsi Györggyel folyamatosan tárgyalnak az Európai gazdaság helyzetéről, aki azt tanácsolta a kormányfőnek, hogy ne érje be a sikeres gazdaságok átvételével,találjon ki speciális intézkedéseket. Ahogy fogalmazott: a kanyarban kell előzni.

A legfontosabb eltérés, specifikum, hogy a magyar kormány nagy összegeket, szabályváltoztatásokat eszközölt a beruházások területén. Ennek következtében 2021-ben egy olyan „beruházási bumm" mutatkozik majd a magyar gazdaságban, amire régen volt példa, így sokkal jobb állapotban fog kijönni az ország a járványból, mint ahogy belecsöppent - mondta.

Egy másik specifikuma az intézkedéseknek, hogy rövid határidőt szabtak a beruházásokra - tette hozzá.

Szépíteni is kell még az országot

Magyarország a világ egyik legszebb országa - mondta. Európa kulturális fővárosa, 2023-ban Veszprém lesz, így ez egy lehetőség arra, hogy megmutassuk ezt a gyönyörű országot. Éppen ezért nagyvonalúságában, régiségében kell bemutatni azt. Erre pedig Veszprém alkalmas, viszont egy-két szépítésre azért szükség van.

Az egyházi emlékek megóvására, és turisztikai attrakcióvá tételére nagy összeget különítetek el - tette hozzá.



A kommunizmus okozta hátrányt le tudjuk dolgozni

Bár a magyar nyelv úgy rögzítette, az uniótól pénzt kapunk. De ez nem igaz. Az uniós forrásokra úgy kell gondolni, hogy vállaljuk, hogy negyven évnyi kommunizmus után, a nyugati vállalatok beruházhatnak hozzánk, itt elkölthetik pénzüket, hogy a kommunizmus okozta hátrányt le tudjuk dolgozni.

Ezzel mindkét fél jól jár, hiszen a nyugatiak által létrehozott beruházásokat élvezhetik a magyarok is, a beruházásokat a magyarok építik meg, valósítsák meg, tehát munkát teremtenek ezzel is. A nyugati vállalatok számára meg a profit az profit.

„Több mint 120 programot azonosítottunk be, amit rövid időn belül meg lehet valósítani, ilyen például a környezetvédelmi rendszer megváltoztatása, a vízvezetékrendszer korszerűsítése" - emelte ki Orbán Viktor.