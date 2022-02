Orbán Viktor: itt olyan dolgok történnek, amelyre minden magyar büszke lehet

Péntek reggel Orbán Viktor miniszterelnök adott interjút a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Jó karban vannak az orosz-magyar kapcsolatok, de a nemzetközi feszült helyzet miatt különleges volt a Vlagyimir Putyinnal való találkozó - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A kormányfő szerint a magyar modell azt mondja, hogy uniós és NATO tagok vagyunk, de ettől függetlenül lehet jó viszonyt ápolni Oroszországgal és ha a gazdasági kapcsolatokat nézzük, akkor hasonló a hozzáállás Németországban és Franciaországban is.

A miniszterelnök elmondta, hogy az ilyen feszült pillanatokban Magyarország egyfajta jégtörőként tud működni. „Sokat és hosszan fogunk tárgyalni még az oroszokkal, és ebben az első lépést Magyarország tette meg" - tette hozzá Orbán Viktor.



Van tekintélyünk

Az ötórás tárgyalásról a kormányfő azt mondta, hogy a kilenc javaslatából nyolc ügyben sikerült megállapodniuk, a kilencediket pedig eltették későbbi egyeztetésre. Sok munka van abban, hogy jó viszonyunk legyen Oroszországgal - jelentette ki a kormányfő. Elmondta, ahhoz hogy javaslatokat tehessünk Oroszországnak tekintély kell, és Magyarországnak van tekintélye. Van önálló politikánk, és a magyar érdek jelen van a világpolitikában.

Orbán Viktor kifejtette, hogy a baloldali kormányok elvinni akartak Magyarországról, de ma nem így van. Ma befektetni jönnek ide, gyárat építeni és együttműködést keresni. Az elmúlt 12 évben barátokat gyűjtöttünk - mondta a kormányfő.



Magyarország már most klímabajnok

A miniszterelnök szerint most a legfontosabb, hogy Magyarország energiafüggőségét megszüntessük. Magyarország már most is klímabajnok, hiába gúnyolódnak ezen a baloldaliak, 2030-ra az élre törünk. Addig is fenn kell tartani az energiaegyensúlyt, ehhez kell az orosz gáz. Van saját termelésű földgázunk, Horvátországon keresztül katari gázt is veszünk, de kevesebbet, ez nem lenne elég - fejtette ki Orbán Viktor. A kormányfő szerint csak orosz gázzal lehet fenntartani a jelenlegi energiaellátási rendszerünket. Orbán Viktor ismertetése szerint Magyarországon akkor is lesz gáz a következő években, ha bármi történik Ukrajnában, mert a szállítási útvonal elkerüli az országot.

Orbán Viktor a hosszútávú gázszerződésről azt mondta, hogy korábban a szakemberek nem javasolták azt. Ha nem lenne hosszútávú szerződésünk, akkor most lényegesen kevesebb gáz lenne itthon, és így meg lehet védeni a rezsicsökkentést.

A rezsicsökkentés a baloldal állításával szemben fenntartható - mondta a kormányfő. A rezsicsökkentésre továbbra is lehet számítani, fent tudjuk tartani, mert megvan a gazdasági alapja, ami az orosz gáz. Ha van orosz gáz, van rezsicsökkentés - jelentette ki Orbán Viktor.



Újabb vakcinát gyárthatnak Debrecenben

Ha a helyzet továbbra is így marad, akkor tudunk majd az oroszokkal Szputnyikot gyártani, és ennek egy részét el tudjuk külföldre adni - ismertette Orbán Viktor. Olyan vakcina gyárat építünk Debrecenben, amely képes a Magyarországon használt vakcinák előállítására. A járvány tanulsága, hogy ez fontos - hangsúlyozta a kormányfő. Azt is közölte, hogy az EU most azt nézi, hogy milyen európai gyártóhálózatot lehet felépíteni, és ebbe Debrecen is belekerülhet. Orbán Viktor elmondta, fontos hogy a magyarok sok vakcina közül tudjanak választani. Ez egyedülálló dolog, 5-6 vakcina közül lehet választani Magyarországon.

Az év végére megvalósulhat a debreceni oltóanyaggyárban a Szputnyik vakcina gyártása.



Brüsszel egy liberális birodalmat akar

Orbán Viktor szólt arról is, hogy amíg a tagállamok eltűrik, addig Brüsszel mindent elkövet a jogainak a kiterjesztésében. Brüsszel egy liberális birodalmat akar, és minél több jogot el akarnak venni a tagállamoktól. Nekünk magyaroknak mindig az volt az érdeke, hogy Európa ne birodalomként építse magát, mert az csorbítja a nemzeti érdekeket - jelentette ki a kormányfő. Szerinte jó példa erre a helyreállítási alap körüli vita, ahol Brüsszel be akarja engedni az LMBTQ propagandát az iskolába. A kormányfő ismertette: bírói ítéletekkel próbálkoznak Brüsszelben, hogy a magyar szülők ne maguk dönthessenek a gyermekek szexuális neveléséről, ezt a jogot át akarják lapátolni magukhoz.

A magyar baloldal nyíltan elmondja, hogy a baloldali kormány főnyeremény lenne Brüsszel számára, de mi nem Brüsszel számára szeretnénk főnyereményt, hanem a magyarok számára - jelentette ki Orbán Viktor.

Magyarország előre megy, nem hátra

Orbán Viktor elmondta, mindenki látja, hogy a nemzeti vagyon nő, és épül az ország, így vissza tudják adni a gyermeket nevelő családoknak a befizetett szja-t. Kijelentette: Magyarország előre megy, és nem hátra. Hozzátette, Magyarország történetének legkorruptabb kormánya, a Gyurcsány-Bajnai kormányok idején hátra felé mentünk.

A miniszterelnök szerint egy sikertörténet Magyarország: emelik a minimálbért, visszaadják a nyugdíjasok 13. havi nyugdíját, szja-mentesek lesznek a 25 éven aluliak. Véleménye szerint van jó néhány dolog, amire büszkék lehetünk, és büszkék is vagyunk. A magyarok minden évben léphetnek egyet előre, még a járványhelyzet alatt is - mondta Orbán Viktor.

A kormányfő kijelentette, hogy Magyarország egy olyan ország, amelyet nem lehet félresöpörni, mellőzni, átlépni, mert kiáll az érdekei mellett.