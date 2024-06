Orbán Viktor: ilyen ítéletet még a világ nem látott, Soros György bírósága hozott döntést

Soros György bírósága hozta meg a Magyarország elleni 200 millió eurós bírságot - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő szerint köztudott, hogy az Európai Unió, a „brüsszeli buborék" tele van Soros György embereivel. Ez igaz a parlamentre, a bizottságra és az igazságszolgáltatásra is. Sorosnak van egy terve, ezt meghirdette, sose rejtette véka alá: meg kell oldani, hogy az európai kontinens a hagyományos keresztény arculata változzon meg és Európából egy kevert népességű földrészt kell létrehozni. Úgy fogalmazott, hogy az első ember, aki üdvözölte a bíróság döntését az Soros György brüsszeli vezetője volt.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy van egy vitánk Brüsszellel, mert szerintünk Brüsszelnek nincs joga ahhoz, hogy megmondja, hogy mi kikkel éljünk együtt, engedjünk be, adjunk nekik pénzt, lássuk el őket, mi pedig ahhoz ragaszkodunk, hogy magyarok és csak a magyarok mondják meg azt, hogy kikkel élünk együtt. Ez a vita tárgya.

„Töröm a fejem, hogy hogyan oldjuk meg úgy a bírság fizetését, hogy ez nekik jobban fájjon, mint nekünk. Vannak lehetséges megoldások" - mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy a mostani magyar kormány nem arról híres, hogy feladja, vagy hogy kétségbe esne azért, mert első látásra nehéz helyzettel találják magukat szemben.

Orbán Viktor szerint a büntetés óriási összeg. 80 milliárd forintot a szét lehetne osztani a családok között, odaadhatnánk a nyugdíjasoknak vagy a gyermekvédelemre is lehetne fordítani.

80 milliárd és még plusz napi négyszáz millió, ilyet még a világ nem látott - mondta. „Ha azt mondom, hogy vérlázító vagy felháborító, az eddigi európai bírósági döntések történetét figyelembe véve, akkor nagyon visszafogott nyilatkozatot tettem" - tette hozzá a miniszterelnök.

A miniszterelnök kifejtette: ez a döntés Brüsszelben már korábban megszületett, de csak most hozták nyilvánosságra. „Ezek brüsszeliek, tehát sunyik, nem tudok mit mondani" - fogalmazott. Úgy vélte: a magyar ember számára minden, ami ott történik, az nehezen fogható fel a mi kultúránk szerint.

A magyar emberek elvárása a politikusokkal szemben - és így a miniszterelnökkel szemben - az, hogy általában véve beszéljenek érthetően, beszéljenek magyarul, és mondjanak igazat. Vannak olyan ügyek, ahol inkább kerülni kell a választ, vagy később kell rá visszatérni.

Orbán Viktor szerint van valamennyi mozgástér, de összességében a brüsszeli határozat őszintétlen.

Hozzátette: „a nem világos beszéd, a tolvajnyelv, az Magyarországon a politikában büntetendő, és a választók büntetik is. Most Brüsszelben szinte csak így beszélnek."

Brüsszelben az lóg ki a sorból, aki egyenesen és világosan megmondja, hogy mit akar. A magyarok általában kilógnak a sorból, úgy tekintenek ránk, mintha mi radikálisok lennénk, pedig semmi mást nem teszünk, csak azt, amit mondunk, és ami az érdekünk - fogalmazott.

Mindenki tudta, hogy megvan ez a döntés de letagadták, hogy van. Meg kellett várni a választást, mert nyilván Magyarországon a brüsszeliek által fizetett magyarországi pártok kaptak volna egy jó nagy nyaklevest a választópolgároktól. Nagyobbat mint most és esélyük se lett volna, hogy megnyerjék a választást. Így sem volt, de akkor meg végképp nem lett volna, mert még több magyar ember szeme nyílt volna ki a tekintetben, hogy az ellenzék, illetve a baloldal valójában a brüsszeliek zsoldosa - mondta.

Nem mi alakítjuk a világ folyását, de a saját értékeinket, érdekeinket meg kell védeni egy olyan közegben is, amely kulturálisan, idegen és ellenséges - tette hozzá.

Orbán Viktor elmondta, hogy szerdán a NATO- főtitkárától Magyarország az orosz ukrán háborúval összefüggésben garanciát kapott több dologra is, például, hogy az ország területén kívül nem kell részt venni a katonai akcióban, és nem kell sem pénzt, sem embert adnia a háborúhoz.

Állítása szerint ez azért fontos mert, kedvező megállapodás született a magyarok számára. Hozzátette: történelmi jelzőt azért nem mondok, mert már elcsépelt itt a magyar politikában. Orbán Viktor elmondta, hogy a békemenet is arról szólt, hogy Magyarország maradjon a béke szigete. Szerinte a migráció is a társadalom békéjét veszélyezteti.

Orbán Viktor hangsúlyozta hogy Magyarországnak nincs konfliktusa a NATO-val, lojális, együttműködő ország vagyunk. Jelenleg ezerháromszáz magyar katona vesz részt NATO-műveletekben. Kiemelte, hogy a „védelmi kiadásaink meghaladják a nemzeti össztermék 2 százalékát". Ez a NATO-szabály a harminckét tagból jól emlékszem, tizenegyen teljesítjük.

A miniszterelnök azon az állásponton van, hogy a NATO harminckét tagállamából harmincegy le akarja győzni az oroszokat és azt mondják, hogy ennek a háborúnak csak úgy lehet véget vetni, ha az ukránok legyőzik az oroszokat. Mivel Ukrajna erre egyedül erre nem képes, a NATO segítségére szorul. Magyarország szerint azonban nem a harctéren van a megoldás, hanem a béketárgyalásokban.

Orbán Viktor szerint a háború fizikai közelsége növeli a veszélyt, és ezt nekünk érvként lehet és kell használnunk. A legfontosabb érv azonban nem az ukrajnai háború, hanem a választások voltak. A NATO főtitkára is azt mondta, hogy azért vannak kormányok, hogy hozzák meg azokat a döntéseket, amiket meg kell hozni.

Ne hivatkozzanak senkire, (hiszen) ők a kormány, és a vezetők hozzanak döntéseket háború és béke kérdésében.

Orbán Viktor kiemelte: a múlt vasárnapi választásokon - ahol az egész ország arról szavazott, hogy háború vagy béke legyen - a magyar kormány az eddigi legnagyobb megerősítést kapta.

„Nekünk egy nagyon világos mandátumunk van az emberektől. Most kaptuk meg, éppen megnyertük utcahosszal az európai és az önkormányzati választásokat abban a kérdésben, hogy háború vagy béke oldalára álljanak-e a magyar politikai pártok. Azok nyertek, akik a béke oldalára álltak. Ez volt a döntő érv. Ezt megértették egy pillanat alatt Washingtonban is, meg Brüsszelben is" - fogalmazott.

A miniszterelnök hangsúlyozta: lehet próbálkozni, de a magyar kormány nem fog elmozdulni a saját álláspontjáról, mert megerősítést és kötelezettséget kapott a saját választóitól.

A miniszterelnök emlékeztetett: két hónapon át mindenhova elment az országban, ahová csak tudott, és arra kérte az embereket, értsék meg, hogy ez háború és béke kérdése, erre szavazzanak. Három nappal a választások után ezt az eredményt felhasználva tudta elérni, hogy kívül tartsuk Magyarországot a NATO ukrajnai misszióján.

Amikor a választási kampányban találkoztam az emberekkel, akkor nemcsak Magyarország álláspontjáról, a magyar érdekekről a magyar történelmi tapasztalatokról beszéltem velük, hanem tudtam velük beszélni az európai helyzetről is, Magyarország ki akar maradni a háborúból, meghúzzuk a vészféket a háború felé tartó vonaton és leszállunk. Ez a minimum cél, de ennél lehetünk nagyra törőbbek is, megpróbáljuk megállítani a vonatot, ne csak mi szálljunk le, hanem hadd szálljon le más is - mondta. Hozzátette, erre van esély, hogyha az európai jobboldal, amely egyébként békepárti nyer, akkor egész Európa kívül marad a háborúból. Mert ha az európai vezetők kevésbé háború pártiak, akkor Magyarországnak is könnyebb kimaradni.

Nem mondom ezzel az okoskodással a saját magunk felé hajlik a kezünk, hogy a magyar helyzetnek is jót tenne, hogyha az európaiak a béke felé mozdulnának el, de egész Európa érdekéről is szó van - fogalmazott.

Az európai emberek nem akarják ezt a háborút, és minél inkább háborúpártivá kényszerítik az európai kormányokat, annál inkább destabilizálják a politikai helyzetet. Ezekben az európai országokban a választás napján megbukott két kormány, a francia meg a belga, a német kancellár pártja a saját országában a választáson harmadik lett. Ez példátlan Németországban - mondta. Hozzátette, tehát én azt állítom, hogy az európai emberek akarata egy olyan világos jelzés az európai vezetők számára, ami úgy szól, hogy ha nem álltok a béke oldalára meg fogtok bukni.

„Most lehet, hogy ez nem ennyire egyértelmű és hangos, mint ahogy én most ezt itt értelmezem. Meggyőződésem, hogy ez a folyamat elkezdődött és ezért az európai parlamenti választással, lelassítottuk a háború felé száguldó vonatot. Időt nyert Európa" - emelte ki.

Orbán Viktor Franciaországgal kapcsolatban elmondta, hogy Marie Le Pen pártja győzött egy utcahosszal, ami Nyugat- Európában nem mindennapos.

„A jobboldal győzött Olaszországban is, amit szintén egy hölgy vezet. Ha a két hölgy meg tud állapodni és mi a Fidesz pedig még csatlakozunk hozzájuk, akkor létrehozhatnánk az Európai Parlament egyik legnagyobb frakcióját, sőt a Néppártból is tudnánk szerintem még áthozni pártokat. Könnyen lehet, hogy fél éven belül miénk lenne Európában a legnagyobb, jobboldali parlamenti frakció" - hangsúlyozta a kormányfő.

Most zajlanak a tárgyalások. Orbán Viktor elmondta, hogy huszonegy mandátumból behúzott a Fidesz tizenegyet, ami szerinte példátlan, hiszen Európában senki nem tudta elhozni a mandátumok több mint felét.

„Ez egy nagy tekintélyt ad nekünk, de nem ad elegendő súlyt" - mondta a kormányfő. Álláspontja szerint a jobboldali fordulat bekövetkezhet Európában.

Az ifj. Donald Trumppal történt találkozójáról a miniszterelnök azt mondta: „Amerikainak lenni sem egyszerű." Emlékeztetett, hogy egy olyan országról van szó, amit úgy hoztak létre, vagy úgy alakult, hogy az országot két oldalról két óceán védi. Északról egy velük kulturálisan hasonló ország, Kanada található, az USA-tól délre szintén keresztény, de szegény országok találhatók. Ezek a migráció miatt mostanában okoznak problémát, de nem jelentenek semmilyen katonai fenyegetést az Egyesült Államok biztonságára.

Orbán Viktor kiemelte: nincs biztonságosabb hely ma a világon az Egyesült Államoknál, talán ezért is éppen ott hozták létre (földrajzilag). Épp ezért az amerikaiaknak nincs veszélyérzetük, vagy ha van, az legfeljebb a nukleáris háború összefüggésében jelentkezik - vélte. Magyarországon ezzel szemben Nyíregyházáról, illetve Vásárosnaményból átlátni a túlsó oldalra, ami már Ukrajna.

Más tehát az amerikaiak helyzetértékelése, ők - legalábbis a „trumpisták" - úgy gondolkodnak, hogy nincs sehol egy reális forgatókönyv, amely meggyőzően bizonyítaná, hogy az a segítségnyújtás, amit most Ukrajnának adnak, az győzelemhez vezet.

Az amerikai választók egy része szerint ezért az ukránok támogatása kidobott pénz, elvesztegetett életek, fölöslegesen elfecsérelt energia. Ők így érvelnek - ez más, mint a mi helyzetértékelésünk, de a konklúzió ugyanaz.