Orbán Viktor: ezt a választást meg kell és meg is fogjuk nyerni, és akkor béke lesz Magyarországon Frissítve: 2022. március 15. kedd 18:08

Ezt a választást "meg kell és meg is fogjuk nyerni", és akkor béke, biztonság és nyugalom lesz Magyarországon - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök keddi ünnepi beszédében Budapesten, a Kossuth téren.

A miniszterelnök azt mondta: Magyarországra nagy veszélyek leselkednek, és nagy veszély ellen a nagy győzelem a legjobb orvosság.



Hozzátette: minden esélyük meg is van a "nagy győzelemre", feltéve, hogy a választásokig hátralevő tizenkilenc napban mindenki elvégzi a munka rá eső részét.



Orbán Viktor arra kérte hallgatóságát, a kampány hajrájában tegyenek rá "még egy lapáttal".



"Tizenkilenc nap menetelés vár ránk, és a végén, április 3-án megvívunk velük. Induljunk hát, és nyerjük meg életünk legfontosabb csatáját!" - hangoztatta Orbán Viktor.

Szólt arról, hogy 2010-ben, a kormány átvételekor a leggyengébb volt az ország, "de mi megfogadtuk, hogy eltántoríthatatlanok leszünk, és bízni fogunk a közös akaratban. Mind kiálltunk Magyarországért" - hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve: soha nem adjuk fel.



Nem hajlongunk, nem kushadunk, és nem rejtjük véka alá a véleményünket akkor sem, ha ez nem tetszik másoknak. "Nem vágyunk arra, hogy mindenki szeressen bennünket, mert ez lehetetlen, és nekünk sem tetszik mindenki" - fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök kiemelte: most minden eshetőségre készen kell állni. Ezért az országnak olyan kormány kell, "amelyik nem most merészkedik ki először a nyílt vízre".

Ez most nem az "amatőrök órája", "nem a dilettánsok ideje" - mondta.



Orbán Viktor úgy fogalmazott: "mi nem vagyunk kezdők, és éppen elégszer láttunk már karón varjút". Ráadásul sokan vagyunk, erősek és egységesek, ezért meg fogjuk nyerni a népszavazást is, amellyel megállítjuk a "nyugati világon végigsöprő genderőrületet" Magyarország határainál - jelentette ki a miniszterelnök.A kormányfő azt mondta, a magyarok jól tudják, "kik szokták bezsebelni az efféle háborúk hasznait", de elég erősek vagyunk, és ellenállunk a baloldal és a mögöttük álló háborús bajkeverők terveinek.

Orbán Viktor arról is beszélt, a legjobb pillanatban lett Magyarország köztársasági elnöke először nő. Idézte Novák Katalin megválasztott államfő gondolatát, miszerint a nők a békét akarják megnyerni, és nem a háborút. Ha véget akarunk vetni a háborúnak, ha azt akarjuk, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, hallgatnunk kell az asszonyokra - mondta a miniszterelnök.