Orbán Viktor: ez a választás arról szól, hogy Gyurcsány és Bajnai akar visszatérni!

Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban tartotta 23. évértékelő beszédét.



Orbán Viktor miniszterelnök beszédében megemlítette, hogy a tavalyi évértékelő a koronavírus járvány miatt elmaradt.

A kormányfő szerint egy országértékelő beszéd előtt tisztában kell lenni azzal, hogy mit is akarunk. Sokan vagyunk, de az közös, hogy mind magyarok vagyunk.

Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltjének mondatára utalva elmondta, hogy a baloldal szerint gombák vagyunk, a falusiak pedig alkoholisták és tudatlanok. Megtudhattuk a baloldaltól, hogy hány zsidó van a Fideszben és azt is, hogy aberráltak vagyunk.

„Ennyi zagyvaságot csak akkor hord össze az ember, ha begombázott" - tette hozzá a miniszterelnök.



Orbán Viktor elmondta: Emberemlékezet óta nem beszéltek így az emberekről, majd Charles de Gaulle-t idézve kifejtette hogy a vezető tudja mikor beszéljen, de azt is mikor hallgasson.

„Kínos. Nem kicsit. Nagyon" - fogalmazott.

Magyarország legkorruptabb kormányának vezetői egy gombaszakértővel kiegészítve jelentkeznek be az ország vezetésére

A baloldal is benne van a nemzetben, mint a himnuszban a balsors. Csak Gyurcsányt és Bajnait nem zavarja ez, ők hozták létre ezt a showműsort. Magyarország legkorruptabb kormányának vezetői egy gombaszakértővel kiegészítve jelentkeznek be az ország vezetésére.

Két nehéz év van mögöttünk, a járvány és hidegháborús hangulat fenyeget, ilyen helyzetben kellett újraindítani a gazdaságot, kapaszkodót nyújtani az embereket. Orbán Viktor köszönetet mondott az orvosoknak, ápolóknak, mentősöknek az Operatív Törzsnek és külön felhívta a figyelmet Áder János köztársasági elnök munkájára, az elárvult gyermekek megsegítésére.

A miniszterelnök elmondta, hogy egy ilyen helyzet nyomáspróba is egyben. Magyarország ezt elbírta, működött a parlament, az egészségügy kiemelkedően teljesített és a rendvédelmi erők is. Az ország cselekvőképessége nem került veszélybe.

A 2011-ben bevezetett államszervezés jól vizsgázott.

Külföldön kormányok dőltek meg, ez nálunk nem történt meg. Arról is beszélni kell, hogy az országra nemcsak a vírus, hanem a baloldal is rárontott: amikor zárni kellett, nyitást követeltek, majd fordítva, kamuvideókat gyártottak.

A rendszerváltás óta nem dolgoztak ennyien

A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy 2010 óta nemcsak az államot szerveztük át, hanem építettünk egy új gazdaságot. Segély helyett munkát adunk, a rendszerváltás óta nem dolgoztak ennyien. Egy exportra támaszkodó gazdaságot építettünk, mely tavaly rekordokat döntött.

2010-ben úgy döntöttünk, hogy a kulcs ágazatokat magyarosítjuk, így az energia- a bank- és a médiaszektorban 50 százalék alá vittük a külföldi tulajdont. A járvány idején is megtartottuk, és tovább bővítettük ezeket.

A MOL és az OTP terjeszkedik, az MVM Csehországban 1,6 millió embert lát el energiával és szerte a világban jelen vannak a magyar cégek.

Nem Brüsszel után mentünk, hanem kanyarban is bátran előztünk

A kormányfő a gazdaság legnagyobb teljesítményének azt tartja, hogy a családokat is sikerült támogatni: a fiatalok szja-mentességet kaptak, a családok visszatérítést és visszaadtuk a 13 havi nyugdíjat, amit a baloldal elvett.

A történelmi bűnt jóvátettük - hangsúlyozta. Továbbá elmondta, hogy a határon túli magyarokat is támogatjuk.

A válság alatt a saját utunkat jártuk, nem Brüsszel után mentünk, hanem kanyarban is bátran előztünk. 2021-ben már 7 százalékkal növekedtünk és ledolgoztuk a járvány miatti lemaradást.

A járvány ellenére is sikerült 20 százalékkal növelni a minimálbért és csökkenteni a munkát terhelő adókat.

A baloldal ebben nem támogatott, nem szavazta meg a koronavírus-törvényt, a hitelmoratóriumot, a minimálbér emelését, a 25 év alattiak szja-mentességét és az adócsökkentéseket sem - emlékeztetett a miniszterelnök.

A Gyurcsány-Bajnai kormány egészen más utat járt: hátrafelé mentek, megszüntették a családtámogatásokat, kétszeresére emelték az áram, háromszorosára a gáz árát, elvették a 13. havi nyugdíjat és adókat is emeltek.

A háború elkerülése Ukrajnában is magyar érdek

A jövőre vonatkozóan a kormányfő a törékeny helyzetről beszélt: Nyugat-Balkán és Ukrajna instabil, háborús veszély fenyeget. A Balkán megbékítésének receptje egyszerű: uniós csatlakozás, megbékélés Szerbiával.

Nem hagyjuk, hogy a rossz nagyhatalmi politika kárt okozzon számunkra. Nem fogadunk el olyan döntéseket, amelyek ellentétesek a magyar érdekkel. A magyar érdek hogy a térség csatlakozzon hozzánk - hangsúlyozta a miniszterelnök.

A háború elkerülése Ukrajnában is magyar érdek. Akár milliós nagyságrendben érkezhetnek menekültek. A délszláv háború idején is sokan jöttek, az sem volt egyszerű. Háborús helyzet esetére is van forgatókönyvünk, de Magyarország érdeke a béke.

Önmagunkban nem vagyunk képesek katonailag beavatkozni. Az Európai Unió külpolitikai irányvonalát nem tudjuk megváltoztatni, ezért egy magyar modellt alkalmazunk. NATO tagok vagyunk és együttműködünk Oroszországgal is.

Mindannyiunk javát szolgálja, hogy uniós vezetők is egymásnak adják a kilincset Moszkvában. Ukrajna függetlensége és életképessége magyar érdek.

Magyarország támogatja a közös európai véderő kialakítását és a magyar hadsereg is épülni kezdett, mert Európa biztonságát így lehet szavatolni, így nem lesz kiszolgáltatva az Egyesült Államoknak és Oroszországnak. Szükségünk van saját erőre és nemzeti hadseregre. Senki nem fogja a saját bőrét vásárra vinni a magyarokért, a magyarok helyett. Mellettünk, velünk talán, de nélkülünk semmiképp.

Orbán Viktor Margaret Thatchert idézve azt mondta: a baj a szocialistákkal hogy kifogynak a mások pénzéből. Hiteleket vesznek fel, aztán az embereken hajtják be. Nincs pénz, ha a baloldal kormányoz, mindig ez a nóta vége.

Ma a középosztály erősödik, a minimálbér magasabb, mint az átlagbér volt a baloldal idején. A munkaalapú gazdaságban a pénz munkából lesz.

A rendkívüli helyzet rendkívüli lépéseket követel

A rendkívüli helyzet rendkívüli lépéseket követelt, ezért bevezettük a négy stopot, ez a rezsistop, benzinárstop, kamatstop és élelmiszerárstop.

A kormányfő közölte, az üzemanyag ára Magyarországon az ötödik legalacsonyabb Európában. Ma 480 forintot fizetünk, árstop nélkül jóval 500 forint felett járnánk - fogalmazott, úgy értékelve, hogy az árstop ezen a területen is bevált.

A miniszterelnök bejelentette, hogy további három hónappal meghosszabbodik a benzinárstop.

Az intézkedések csökkentik az inflációt, amit még az európai intézmények is elismernek előrejelzésükben.

A családtámogatások rendszerét tovább bővítjük, lesz pénz és megvédjük őket.

Brüsszel az energiaválság ellenére is adót vetne ki

Brüsszel liberalizálta az energiapiacot, ezért kiszolgáltatták a kontinenst a spekulánsoknak. Az infláció feléért az energiaárak elszabadulása a felelős. Mostani tudásunk szerint ezek az árak évekig velünk maradnak, ám Brüsszelben még így is malomkövet akarnak a nyakunkba adni.

Abszurd, hogy a tagállamoknak a magas árak ellen kelljen küzdeniük, közben pedig még Brüsszel is adót vetne ki rájuk - hívta fel a figyelmet miniszterelnök.

A világnak ma azzal kell együtt élnie, hogy népvándorlások kora mellett eljött a járványok kora. Európában elsőként nálunk alakult meg az Operatív Törzs, elsők között szereztük be a vakcinákat, oltottuk be az emberek több mint felét, és indítottuk újra a gazdaságot.

A magyar védvonalak csak addig állnak a határon, amíg mi vagyunk kormányon

Több százezren próbálnak erőszakkal Magyarországra jönni. Lezártuk a határt, de a migránsok nem látták be, hogy nem érdemes próbálkozni. Magyarország, ha akarjuk, ha nem a német területek végvára, őket védjük. 600 milliárd forintot költöttünk a határ védelmére, ezt korábban belepumpálhattuk a gazdaságba.

Nándorfehérvár példájából azt is tudjuk, hogy egyetlen diadal nem old meg semmit. A határvédelem folyamatos munkát igénye és hátra is kell figyelnünk, mert a 30 ezüstért mindenre kapható júdások Brüsszelben gyülekeznek.

Soros György és a nyerészkedni vágyók mind ott gyülekeznek és igyekeznek befolyásolni minket.

A keresztény Európa saját belső gyengeségei és a külső csapások miatt nagy bajban van. A latin kereszténység már nem tud megállni a saját lábán.

A magyar védvonalak csak addig állnak, amíg mi vagyunk kormányon.

Ha a Gyurcsány-show szereplői beengedik őket, azt ne lehet visszacsinálni

Gyurcsányék megmondták, hogy akik ideérkeznek, azok érezzék jól magukat. Ha a Gyurcsány-show szereplői beengedik őket, többet nem lehet visszacsinálni. Lesz itt olyan nyílt társadalom, hogy az unokáink is nyögni fogják.

Brüsszel és mi más malomban őrlünk. Mást gondolunk Európa értékeiről, a globalizációról és a családról is. Elkerülhetetlenül másfajta jövőt képzelünk magunk számára. Április 3-án a gyermekeinket egy népszavazáson fogjuk megvédeni.

Ők a szabadságot „örökül kapták"

A különbségek mélyén az lapul, hogy másképp éltük meg a hidegháború végét. Ők nem éltek diktatúrában, a szabadságot „örökül kapták". Mi megharcoltunk érte. Nem becsüljük le a nyugatiak munkáját, de a közép- és kelet-európai országok nyerték meg a hidegháborút azzal, hogy a nemzetállamok diadalt arattak az osztályok fölött. A nyugatiak szerint a liberális demokrácia aratott diadalt, nem a nemzetállamok. Nekik a globális hálózatok állnak a középpontban, ezért Soros Györgyöt tekintik hősüknek.

Az ő számukra a jogállam egy eszköz, amivel maguk hasonlatosságára akarnak gyúrni bennünket. Jogállami-dzsihádot vívnak, ezért erőt kell mutatnunk. Ők a demokrácia leépítését látják, mi viszont annak virágzását, virulens baloldali sajtóval és népszavazással.

Az EU-nak csak akkor van esélye, ha együtt maradunk

A miniszterelnök kifejtette, hogy az igazság az, hogy nem akarunk olyanná válni, mint ők, és ők sem akarnak olyannak lenni, mint mi. A vita fontos, de nem a legfontosabb. A legfontosabb hogy együtt akarunk e maradni. Az EU-nak csak akkor van esélye, ha a kulturális elidegenedés ellenére is együtt maradunk. Nem várjuk el, hogy európai szintre emeljék a magyar politikát, de nem várhatják el, hogy mi is úgy cselekedjünk, ahogy ők.

Ez a választás arról szól, hogy Gyurcsány és Bajnai vissza akarnak térni

A választás a magyarság számára létkérdés. Ez a választás arról szól, hogy Gyurcsány és Bajnai vissza akarnak térni, Gyurcsány ezt tegnap be is jelentette. És ha visszajön, ugyanabba visz minket vissza, ami 2010 előtt zajlott.

Budapest már megtapasztalhatta, hogy 9 év prosperáló vezetés után 2 évnyi baloldali kormányzás elég volt ahhoz, hogy hátrafelé menjenek, ne előre.

A baloldal most a sokadik megváltójelöltet mutatja fel. Gyurcsány is így kezdte annak idején. 2010 óta már negyedszer akarják eladni nekünk az újjászervezett és megújult baloldal meséjét. Bízom abban, hogy ha most legyőzzük őket, akkor nem tudnak több Miniferit gyártani.

De most nem velük kell törődnünk, hanem a saját táborunkkal. Jól szervezettek vagyunk, feltűrjük az ingujjunkat és kinyargalunk.

„Jöttünkre 50 nap múlva jobboldal felől számítsatok!

A Jóisten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!" - zárta beszédét Orbán Viktor.