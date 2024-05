Orbán Viktor: a helyzet olyan abszurd, mintha egy tűzoltó lángszóróval menne tüzet oltani

Minden héten közelebb vagyunk a háborúhoz, minden héten történik valami ami a háborúba való sodródás, belépés irányába mutat - erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó Reggelt, Magyarország című műsorában.

Volt egy gondolat 30 évvel ezelőtt, a hidegháború vége után, miután Európában sikerült békét teremteni, hogy meg lehet védeni az országainkat úgynevezett profi hadsereggel is, akik hajlandóak arra, hogy az életük kockáztatásával is, sőt az esküjük szerint az életük feláldozása árán is megvédjék a hazát - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő szerint most, hogy újra háború van, akkor ha az alázat a fegyelem, az önvédelem, az önfeláldozásra való képesség megvan, akkor nem feltétlenül kell visszaállítani a sorkatonaságot.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy léteznek olyan nyári programjaink, ahol az önvédelemhez, a becsülethez, a hazaszeretetet közelebb tudjuk vinni az embereket, a fiatalokat sorkatonaság nélkül is.

Ezért Magyarország még nem érzi úgy, hogy a sorkatonaság visszaállítása lenne az egyetlen mód - mondta.

Németország vagy a baltiak szinte már vissza is vezették, de ez minden nemzetnek a saját ügye, ezért ezzel nekünk nem kell törődnünk. Amivel viszont törődnünk kell, hogy az Európai Néppárt német vezetője olyan összefüggésben is beszél a sorkatonai szolgálatról, minthogyha azt valami egységes hadseregben kellene megtenni, ami azt jelentené, hogy a saját fiataljaink sorsa fölötti rendelkezés kikerülne a nemzeti hatásköréből veszítenénk a szuverenitásunkból és valaki más döntene a magyarok véréről. Ez elfogadhatatlan - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy riasztó, ha az ember nem a napi forgatagból tekint az eseményekre, hanem azt nézi, hol voltunk a múlt héten.

Egyik múlt heti esemény, hogy tárgyalások vannak Franciaországban, hogy NATO államok katonatisztjei Ukrajnába menjenek. A franciák tehát vállalják, hogy Ukrajna területén képeznének ki katonákat.

Másik esemény, hogy a nyugati országoktól kapott fegyvereket Ukrajna Oroszországi célpontok elleni is bevethetné. A NATO-főtitkár azt mondta, a fegyverek onnantól az ukránoké, hogy megkapták azokat.

Az látszik, hogy a NATO nélkül nem tudna orosz célpontokat lőni Ukrajna.

Minden héten közelebb vagyunk a háborúhoz - emelte ki a miniszterelnök.

Ebből egy nagy vita lesz, és már az oroszok be is jelentették, hogy úgy tekintik, hogy a NATO keze benne van az Oroszország területén ukránok által okozott fegyveres kártételekben.

Az oroszok - akik megtámadták Ukrajnát, inváziót indítottak - azt mondták, hogy azért támadták meg Ukrajnát, mert az be akart lépni a NATO-ba. Azt is mondták, hogy addig fognak előre menni Ukrajnában, amíg létre nem jön egy olyan terület, amin már nem tudnak úgy átlőni az ukránok, hogy orosz - nem a megszállt - területek lakosságában és városaiban okozzanak kárt.

Tehát az, hogy meddig jönnek előre az oroszok, az azzal is összefügg, hogy milyen fegyverekkel lövik Oroszország területét az ukránok - fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette: minél jobb fegyverekkel lövik - az oroszok megmondták - annál előrébb fognak jönni.

Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, hogy a nyugati hatalmak azt hiszik, győzhetnek Ukrajnában. A földrajznak is van ebben szerepe, hiszen a nyugati országok messzebb vannak, azt gondolják, hogy a háború tényleges kockázata messzebb van tőlük, mint Közép-Európától. Ez az érvelés azonban nem veszi figyelembe, hogy a technológia miatt nagyobb távolságokra lehet eljutni és mindemellett nagyobb a biztonságérzetük, mint a közép-európai országoknak. A nyugati világ katonai győzelmet akar elérni Ukrajnában Oroszországgal szemben.

A kormányfő felidézte, hogy a Tisza- és Horthy-korszakokban belekényszerítették hazánkat a az első és a második világháborúba. Egyértelmű, hogy Magyarország nem akart egyik világháborúban sem részt venni, de óriási nyomást helyeztek az akkori magyar kormányokra.

Orbán Viktor kiemelte: ebbe az irányba haladunk, a ránk helyeződő nyomás nő. Erre válasz, hogy a magyarok egységesek legyenek, mert úgy tudunk ellenállni.

A magyaroknak egységesnek kell lenni a béke ügyében ki kell mernünk mondani, hogy nem akarunk meghalni Ukrajnáért.

Ez a háború nem a mi háborúnk, nem a mi érdekünkben történik, nem szabad elszenvednünk, ki kell maradnunk belőle - hangsúlyozta Orbán Viktor. Ez az álláspont Brüsszelben népszerűtlen, de ez a magyar érdek. A magyar kormány érve a nyugatiakkal szemben, hogy a NATO egy védelmi szövetség, védelemre lett szervezve, nem pedig katonai missziók szervezésére és abszurd, hogy bele akarnak rángatni egy világégésbe. Ez ugyanolyan abszurd, mintha egy tűzoltó lángszóróval menne tüzet oltani - fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta, világossá kell tenni, hogy a háború és a béke között egyensúlyozunk. A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy nagyon sokan Európában azt állítják nincs olyan háborús veszély, amit a kormány mondd. Mint mondta, el kell mondani, hogy aki úgy beszél, úgy szállít fegyvert, vagy küld katonákat, mint egy háborúpárti, az háborúpárti. Hangsúlyozta a kormányfő: nem hiszünk abba, hogy Európa kibírna egy háborút.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, az Európai Unió egy békeprojekt, a háború ellen hozták létre. Világossá kell tenni, hogy nem azért léptünk be, hogy közösen lépjünk háborúba, és százmilliárdokat küldjünk a háborúba - tette hozzá. Már 100 milliárdnál eurónál vagyunk, és újabb igények fogalmazódnak meg.

„A háború egy olyan szörny, amely állandóan éhes és etetni kell"

- fogalmazott a miniszterelnök. Orbán hozzátette, azt látja, az EU vezetői készek arra, hogy etessék a háborút. Hangsúlyozta, nem lehet figyelmen kívül hagyni a béke hangját. Vagyunk néhány ország, akik a béke pártján állnak, vagy most manővereznek át - mondta a kormányfő.

Jó európai választással le kell téríteni Európát a háborús ösvényről - hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette: minden háború első szakasza az, hogy bizonygatják a háború helyességét. Aztán telt az idő, kiderült, hogy a háború nem megoldás, úgy lettek békepártiak az emberek.

Ez a felismerés a világháborúk esetében, évek voltak, most ezt kellene megspórolni - mondta Orbán Viktor. Szerinte el lehet kerülni a háborút, ha a vezetők a béke mellett döntenek. Ezek emberi döntések, nem szükséges dolgok - tette hozzá.

Demokráciában ennek egyetlen útja van, hogy nem háborúpárti, hanem békepárti képviselőket kell küldeni Brüsszelbe. Magyarországon egyetlen ilyen párt van: a Fidesz-KDNP.