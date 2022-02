Orbán: háborús helyzetben stratégiai nyugalomra van szükség

Háborús helyzetben stratégiai nyugalomra van szükség - jelentette ki a miniszterelnök vasárnap, az M1 aktuális csatornának adott rendkívüli interjújában, ahol azt meggyőződését is megerősítette, hogy Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból.



A kormányfő az 1999-es délszláv háborúra, és a 2015-ös krími konfliktusra emlékeztetve hangsúlyozta: most és a korábbi helyzetekben is az volt a magyar álláspont, hogy Magyarországnak ebből a háborúból, ebből a fegyveres konfliktusból ki kell maradnia és erre kell összpontosítani az erőfeszítéseket.

Minden Ukrajnából érkező menekültön segíteni kell Orbán Viktor úgy fogalmazott, Magyarország barátja Ukrajnának és az ukrán embereknek is, ellátjuk őket, szállást adunk nekik, gondoskodunk a gyerekekről.

Közölte, aki a szomszéd országból menekül, mert ott háború van, annak segítséget kell adni, ez egy elemi emberi, keresztény életösztön. Magyarország eszerint jár el - mondta.

A menekülteknek segítő emberekre célozva azt mondta: "ez egy jó ország, jó nép lakja".

Úgy értékelt: amikor háború van, akkor zűrzavar lesz, és ideges, kapkodó, gyors lépéseket sürgető helyzet alakul ki. "Nagyon fontos, hogy egy olyan ország, amely a háborús térséghez közel van - Magyarország, az szomszédos ország - ott ne következzen be. Ezt úgy hívjuk, hogy stratégiai nyugalom. Most arra van szükség." - fogalmazott.Kijelentette: óvakodni kell minden átgondolatlan, gyorsan meghozott döntéstől, esetleg népszerűnek hangzó, de következményeikben fel nem mért követeléstől és kezdeményezéstől. Ilyennek nevezte például azt, amit szerinte a magyar baloldal kér, hogy Magyarország küldjön katonákat a háborús övezetbe. Ez nélkülözi a stratégiai türelem és a stratégiai nyugalom erényét - értékelt.Úgy vélte: erre nincsen semmi szükség, mint ahogy azt sem kell sürgetni, hogy Magyarország fegyvereket küldjön ebbe a térségbe. Hozzátette: szomszédos országban vagyunk, és azokkal a fegyverekkel esetleg magyar emberekre is lőnek majd, hiszen Kárpátalján magyarok is élnek, onnan is vonultattak be katonákat.