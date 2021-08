Mutatjuk, hogy juthatunk át gyorsabban a horvát határon

A horvát és a magyar rendőri vezetők egyeztetésének köszönhetően csökkenhet a Magyarország felől Horvátországba utazók várakozási ideje.

Amennyiben horvátországi nyaralást tervez, könnyebben és gyorsabban átkelhet a határon az EnterCroatia űrlap kitöltésével. A dokumentum kitöltése nem kötelező, de ha az utazás megkezdése előtt - akár annak napján - helyesen kitölti, hozzájárul a várakozási idő csökkentéséhez, és jóval hamarabb elérheti .

Akik regisztrációval is felkészülnek utazásukra, hozzájárulnak az átlépés idejének csökkentéséhez. Fontos azonban, hogy az egy autóban utazók mindegyike töltse ki az űrlapot, és a járművezető személyéhez regisztráljanak, mert csak ilyen módon lesz lehetőségük a gyorsított ellenőrzéshez. Aki regisztrált, a határátkelés előtt készítse elő a szükséges úti okmányait is. Azt is kérjük, hogy az érvényes regisztráció visszaigazolásáról szóló dokumentumot nyomtassák ki és jól láthatóan helyezzék el a szélvédő mögött, ezzel is segítve a rendőrök munkáját.

Ha a határforgalmi helyzet szükségessé teszi, a két ország rendőrei a határ két oldalán olyan forgalomtechnikai módszereket léptetnek életbe, amelyek lehetővé teszik hogy a regisztráltak külön forgalmi sávokban vagy külön kijelölt kapukon léphessék át a határt.

Ha útra kel, ne csak az utazás előtt tájékozódjon az aktuális határátlépési helyzetről, hanem a határhoz közeledve kövesse figyelemmel a jelzőtáblákat is. Amennyiben a közlekedési helyzet megkívánja, forgalomirányító rendőrök segítik a határ felé autózók haladását.

A horvát és a magyar rendőrség között nagyon jó az együttműködés, ha a várakozási idő megnövekszik, mindkét hatóság további összehangolt intézkedésekkel segíti a határátkelést. A határ mindkét oldalán folyamatosan értékelik a fennálló helyzetet és a rendőrök egymással összhangban teszik meg a szükséges intézkedéseket.