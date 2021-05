Müller Cecília: még nem vagyunk túl a harmadik hullámon

Még nem jelenthető ki, hogy vége lenne a harmadik hullámnak. A hullám leszálló ágában vagyunk, napról napra kedvezőbbek az adatok, de ahhoz, hogy ez véget érjen, az emberek együttműködésére, azaz a még be nem oltottak oltásra való jelentkezésére - hangoztatta Müller Cecília országos tiszti főorvos.

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára és az oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs mai tájékoztatóján elmondta: örömmel látja, hogy hozzájárultunk a koronavírus harmadik hullámának visszaszorításához. De az indiai vírustörzs "itt van a szomszédban", ezért még nem dőlhetünk hátra.

Elérkeztünk abba a szakaszba, amikor az oltakozás már semmi máson nem múlik, kizárólag az egyéneken. A kormány lehetővé tette az online időpontfoglalást és az oltás felvételét. Minél gyorsabban felvesszük az oltást, annál gyorsabban szabadulunk meg a korlátozásoktól, és annál szabadabb életet élhetünk - hangoztatta György István.

Magyarország továbbra is az uniós lista élén áll: Magyarország lakosságának 4 millió 99 ezren megkapták az oltást, és több mint kétmillióan már a második adag oltást is megkapták. A regisztráltak száma 4,225 millió fő, és a regisztráltak 80 százaléka már megkapta az oltást. Aki még nincs beoltva, az még ma megkaphatja a védőoltást - jelentette ki az oltási munkacsoport vezetője.

Meg fogják nyitni az online időpont foglalási lehetőséget 200 ezer Szputnyik V-oltás regisztrálására is, és a tülekedés elkerülése végett értesítő sms-t is fognak küldeni azoknak, akik erre a TAJ-számuk alapján jogosultak. Ezzel a rendkívüli lehetőséggel csak azok élhetnek, akik ilyen sms-t kapnak.

A Pfizer mellett a kormány eltesz több ezer adag Szputnyik V oltóanyagot a 16-18 éves korosztály oltására. Ehhez regisztrálni kell a vakcinainfo.gov.hu honlapon, legkésőbb május 7-én, péntekig. A fiatalok ugyanis csak az interneten keresztül fognak tudni oltási időpontot foglalni a jövő hét második felében esedékes oltásokra. György István azt kérte, hogy mások ne próbálkozzanak ebben az időszakban az oltási regisztrációval.

Ezen a héten érkeznek az egyadagos Janssen (Johnson & Johnson) vakcinák is, amelyeket a honvédségi oltóbuszok segítségével juttatnak majd el az oltásra várókhoz. Az oltóbuszok eddig hét megye 61 településén jártak, és ott összesen több mint 13 ezer regisztráltat oltottak be. György István nyomatékosította: aki még nem regisztrált, de szeretne védőoltást kapni, az regisztráljon. „A korlátozó intézkedések feloldása immár csak rajtunk, önökön múlik!" - tette hozzá.

Müller: várják a Sinopharm ajánlását

Kiss Róbert rendőr alezredes (ORFK) elmondta, hogy jelenleg 26 080 ember van hatósági házi karanténban, közülük 15 ezren használják az online alkalmazást.

Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondta, hogy gyógyultak száma örvendetesen és folyamatosan nő, jelenleg 532 990 főt tartanak számon gyógyultként. A Janssen vakcináját kivéve az összes hazánkban használt oltóanyag közül két adag szükséges ahhoz, hogy a teljes védettséget garantálni tudják. Örvendetesnek nevezte azt is, hogy jelentősen csökkent a napi új fertőzöttek száma. Kedd reggelre 726-tal nőtt az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 784 837 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 137 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 045 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 532 990 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 223 802 főre csökkent. 4739 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 549-en vannak lélegeztető gépen

Müller Cecília hangsúlyozta: mindenkinek egyformán hozzá kell járulnia a járvány kezeléséhez, leküzdéséhez, ugyanis felelősséggel tartozunk azok iránt, akik még nem vették fel az oltást, így nem védettek.

A védettségi igazolvány birtokában most már számos szolgáltatás igénybe vehető - jelentette ki a tiszti főorvos. Együttműködés alakult ki a magyar közfürdők, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) között.

A WHO a keddi napon kiadta állásfoglalását a kínai Sinopharm vakcinával kapcsolatban, amely egyelőre a tudnivalókat foglalja össze. Ha a WHO felveszi a Sinopharmot az ajánlott vakcinák közé, akkor ez lesz az első keleti fejlesztésű vakcina, amelynek a használatát nemzetközileg is támogatni fogják - hívta fel a figyelmet Müller Cecília.

Müller Cecília rendkívül csekélynek nevezte a koronavírus fürdővízzel való terjedésének kockázatát, ilyesmitől nem kell tartanunk. Az emberi kontaktusok, az érintkezések lehetősége sokkal nagyobb veszélyt rejt magában, ezért a fürdőkben, uszodákban is erre kell különösen odafigyelni. Nagyon fontos, hogy a víz mikrobiológiai és kémiai összetétele a fürdőzők számára megfelelők legyenek. Szükségesnek nevezte, hogy a fürdőmedence előtt zuhanyozzunk le, szennyezett testtel ne menjünk bele a közfürdők medencéibe.

Újságírói kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta: még nem jelenthető ki, hogy vége lenne a harmadik hullámnak. A hullám leszálló ágában vagyunk, napról napra kedvezőbbek az adatok, de ahhoz, hogy ez véget érjen, az emberek együttműködésére - azaz a még be nem oltottak oltásra való jelentkezésére - van szükség.