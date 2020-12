Minden eddiginél több pénz jut családtámogatásra 2021-ben

Jövőre 2010-hez képest több mint két és félszeresére, 960 milliárd forintról 2600 milliárd forintra nő a családok támogatására szánt költségvetési források összege - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter vasárnap az MTI-vel.





A közleményben azt írták: a kormány célja, hogy családvédelmi intézkedésekkel hatékonyan támogassa azokat a családokat, ahol gyermeket vállalnak vagy nevelnek.

Kiemelték, hogy a kormány a koronavírus-járvány okozta káros gazdasági hatások ellenére sem tett le a családok támogatásáról: folytatódik a családvédelmi akcióterv is, amely eddig több mint 220 ezer családnak jelentett segítséget.A legnépszerűbb továbbra is a babaváró támogatás, amelyet eddig 130 ezer házaspár igényelt, de jelentős érdeklődés övezi a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását, amelyre az állam mintegy 47 milliárd forintot biztosított, és a jelzáloghitel-elengedés lehetőségét is, amelynek köszönhetően 2019 júliusa óta mintegy 14 ezer család jelzáloghitele csökkent, családonként átlagosan kétmillió forinttal - ismertették.Tudatták: a családi otthonteremtési kedvezményhez (csok) kapcsolódó kölcsönre több mint 18 ezer, értékét tekintve mintegy 155 milliárd forintos kérelem érkezett be, amelyben a családok átlagosan 8,6 millió forintot igényeltek.A falusi csokot csaknem 17 ezren kérték, az érintettek mintegy 88 milliárd forintot igényeltek, családonként átlagosan 5,3 millió forintot - tették hozzá.A közlemény szerint a négy vagy több gyermekes édesanyák személyijövedelemadó-mentességét január óta mintegy 46 ezren vették igénybe.