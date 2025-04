Megvizsgálják, miért drágult a tojás és a tejtermékek

Gyorsított ágazati vizsgálatokat indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a tej és tejtermékek, illetve a tojás hazai piacán - jelentette be Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke az Országgyűlés gazdasági bizottságának keddi ülésén a versenyhatóság közleménye szerint.

A tájékoztatás szerint a termékek jelentős részét teszik ki az átlagos hazai fogyasztói kosárnak, a fogyasztói áraikban pedig nagymértékű emelkedés, illetve hullámzás volt észlelhető az elmúlt időszakban.

A gyorsított ágazati vizsgálat a versenytörvényben rögzített, piaci problémák feltérképezésére szolgáló eljárás olyan esetekben, amikor a körülmények a verseny torzulására vagy korlátozódására utalhatnak, és sürgős beavatkozás indokolt az adott szektorban.

A vizsgálat során a versenyhatóság többek között a piaci szereplőktől összegyűjtött - kötelező válaszadáson alapuló - információk elemzésével tárja fel a verseny esetleges torzulásának okait, hogy szükség esetén megfelelő lépéseket tehessen.

Az információgyűjtés lezárása és az adatok elemzése után a GVH nyilvános jelentésben összegzi a gyorsított ágazati vizsgálat eredményeit. Ennek elkészítésére egy hónap áll rendelkezésre, amely indokolt esetben összesen kétszer, egy-egy hónappal meghosszabbítható.

A versenyhivatal felidézte: 2023-ban két élelmiszerpiaci gyorsított ágazati vizsgálatot is folytatottak, egyet a tejtermékek, egyet pedig a tartós élelmiszerek piacán. Ennek tapasztalatai alapján a GVH számos javaslatot tett, egyebek mellett Rigó Csaba Balázs kezdeményezte az online árfigyelő rendszer létrehozását. A jelenlegi tejágazati vizsgálat összehasonlításként is szolgál majd az azóta eltelt két évben lezajlott piaci folyamatokról, és értékelik a versenyhatóság akkori javaslatainak hatásait is.