Még több gyerek utazhat az elcsatolt országrészekbe

A jövőben anyaországi középiskolás diákok is utazhatnak külhoni magyar területekre osztálykirándulásokra a Határtalanul! program keretében, e célra 600 millió forint áll rendelkezésre - mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár szerdán Budapesten. A program felhívásai március 1-jén jelennek meg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján.

Potápi Árpád János elmondta: emellett 1,3 milliárd forintot különítenek el a középiskolák közötti együttműködésekre, a hetedikeseknek szervezett osztálykirándulásokra 3 milliárd forintot. Így összesen a program kerete több mint 5, 5 milliárd forint.



Az államtitkár jelezte: új elem, hogy a támogatások maximális összegének megállapításakor figyelembe veszik a kirándulás távolságát, hosszát.



Változás az is, hogy két szülő is lehet kísérő az utazás során, rendezték emellett a kísérő pedagógusok díjazását is, minden 10. diák után fizetnek egy pedagógust vagy oktatást-nevelést segítő kísérőt.



Kisebb létszámú iskolák esetében 2-3 intézmény közösen is szervezhet utazást - ismertette Potápi Árpád János. Hosszabb útvonal esetén magyarországi szállásköltség, saját autóbusszal történő utazás költségei is elszámolhatók lesznek.



Újdonság még az előző évekhez képest, hogy a program a diákok utazása mellett központi programelemekkel - Kárpát-medencei irodalmi úti kalauzzal, Rákóczi nyomában úti kalauzzal, Határtalanul! turisztikai rendezvénnyel, pedagógusoknak szóló nemzetpolitikai képzésekkel - bővül.



Közlése szerint március 1-jén jelennek meg az új felhívások, pályázni április 30-ig lehet.



Kitért arra is, hogy minden magyarországi megyében - március-áprilisban - tájékoztató napokat tartanak majd a programról.



Nagyon sok gyermeket, szülőket, tanárokat érint ez a lehetőség, amit 2010 óta biztosít a magyar kormány - mutatott rá az államtitkár, kiemelve, hogy ezóta 300 ezer anyaországi diák látogatott el a határon túlra.



A nemzetpolitikai államtitkár ismertette a kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési programját is. E célra további három ütemben több mint 10 milliárd forintot különítettek el. A programnak köszönhetően 64 magyar tannyelvű oktatási intézmény felújítása, bővítése, fejlesztése valósulhat meg. A három ütem négy fejlesztési irányt tartalmaz, érinti a líceumokat, a gimnáziumokat, a szórvány- és a romaprogramot.



A 2019-20-as ütemben több mint 3,5 milliárd forintból kilenc kárpátaljai közoktatási intézmény teljes körű felújítása, bővítése valósulhat meg. Ilyen a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium. A 2020-21-es ütemben szintén közel ilyen összegből 21 intézményt