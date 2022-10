Még egy hétig lehet online kitölteni a népszámlálási kérdőívet

Már több mint 2,5 millióan töltötték ki a népszámlálási kérdőívet az interneten - jelentette be az M1-en a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetője. Kovács Marcell elmondta, hogy az ország minden részéről érkeztek már be kérdőívek, de a nyugati megyék a legaktívabbak. A főosztályvezető felhívta a figyelmet, hogy már csak egy hétig van lehetőség az online kitöltésre, utána számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyekből nem érkezett elektronikus kérdőív - hangzott el az M1 Híradó műsorában.

A kérdések zöme a családi helyzetre és a lakásra vonatkozik, de kitér az iskolai végzettségre, a nyelvtudásra és azokra a digitális eszközökre is, amelyeket a legtöbbet használnak a háztartásokban.

A KSH kíváncsi a vallási és a nemzetiségi hovatartozásra, sőt, az egészségi állapotra is. Ez utóbbiakra nem kötelező válaszolni, az összes többire azonban igen.

Még egy hete van azoknak, akik online szeretnék kitölteni a kérdőívet. Az internetes válaszadásra buzdít mindenkit a KSH is. A népszámlálási főosztályvezetője szerint ez a leggyorsabb és a legkényelmesebb módja a kitöltésnek. Kovács Marcell elmondta, hogy akinek nincs internete otthon, annak is segítenek. Számukra a könyvtárakban ingyen számítógép-használatot biztosítanak ehhez.

„A Digitális Jólét programnak van egy országos hálózata, több mint ezer településen vannak jelen ők is ilyen pontokkal művelődési házakban, faluházakban. Azokat is fel lehet keresni, ott is van kifejezetten népszámlálást segítő számítógép, illetve személyzet. Emellett számos polgármesteri hivatal is fenntart egy külön számítógépet arra a célra, hogy ha oda bemegy valaki, akinek otthon nincs lehetősége interneten kitölteni, akkor ezt meg tudja ott segítséggel tenni" - fejtette ki a KSH főosztályvezetője.