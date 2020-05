Marad az idősek számára kijelölt bevásárlási idősáv

Péntekre 2863 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, és elhunyt 11 krónikus beteg. Immár hatszáz fölé emelkedett a koronavírusból felgyógyultak száma - jelentette be Müller Cecília (képünkön) országos tiszti főorvos az operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján ismertetve a koronavirus.gov.hu oldalon közzétett adatokat.

„Nagyon nagy eredménynek tartjuk, hogy sikerült elkerülni azt a hirtelen emelkedést a fertőzöttek számában, ami terhelő lett volna az egészségügyi rendszer számára" - mondta a tiszti főorvos.

Továbbra is rendkívül fontos a mértéktartás. „Nem lazítunk, hanem próbálunk visszatérni az élet különböző színtereire úgy, hogy betartjuk a szigorú szabályzásokat" - emelte ki Müller Cecília, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy az idősek számára megszabott 9-től 12-ig tartó bevásárlási idősáv Budapesten, Pest megyében és vidéken is érvényben marad.

Lassú felszabadítás következik, melyet szigorúan ellenőriznek. „Egy kontroll alatt tartott helyzetet szeretnénk megőrizni, és a továbbiakban is megtartani" - fogalmazott.

Müller Cecília a járvány elleni védekezés hétfőtől érvényes új szakaszára utalva ezért azt kérte, hogy a budapestiek és a Pest megyeiek ezek után is tartsák be a kijárási korlátozás szabályait és csak alapos okkal hagyják el az otthonukat.

Az országos tiszti főorvos vidéken élőktől is azt kérte, hogy tartsák be a rájuk vonatkozó szabályokat. Kiemelte: mindenkire vonatkozik a másfél méteres távolságtartás, az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön az arcot maszkkal, sállal vagy kendővel kell eltakarni.

Müller Cecília szerint május 1-jén munka ünnepelése annyira nem tűnhet nyilvánvalónak, pedig az, mivel a munkanélküliség komoly veszélyfaktor. „Amennyiben lehetséges, a járvány jelenlegi szakaszában az online munkavégzést tartsák fent a munkáltatók" - mondta.

A tiszti főorvos arra kérte a munkavállalókat, ha feltétlenül be kell menniük dolgozni, csak egészségesen tegyék meg, és a munkahelyen is tartsák be az útmutatásokat.

