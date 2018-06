Manchesteri magyarokkal találkozott Szili Katalin

A manchesteri magyarság vezetőivel találkozott szombaton Szili Katalin, aki részt vett az immár második alkalommal megrendezett manchesteri erdélyi kulturális ünnepen, a Góbé Fesztiválon is. A határon túli autonómiaügyek egyeztetéséért felelős miniszterelnöki megbízott az észak-angliai nagyváros tanácsának ceremoniális vezetőjével, a Lord Mayor tisztségét viselő June Hitchennel is tárgyalt a kétoldalú kulturális kapcsolatok fejlesztéséről.

Szombati programja után Szili Katalin az MTI-nek elmondta: a manchesteri városi vezetővel tárgyaltak arról is, hogy kívánatos lenne a kulturális együttműködést a gazdasági együttműködésre is kiterjeszteni.



A miniszterelnöki megbízott elmondta: a tisztségére május 16-án megválasztott manchesteri Lord Mayor látogatást tesz Székelyföldön, annak érdekében, hogy Manchester is bemutatkozhasson a székelyföldi magyarságnak, emellett támogatja, hogy a manchesteri Góbé Fesztivál hagyománnyá váljék.



A kétoldalú tárgyalásokon a manchesteri vezető jelezte, hogy a város a brit EU-tagság megszűnése után is támogatni kívánja az ott élő magyarokat.



Szili Katalin találkozott a Magyarok Angliai Országos Szövetségének (MAOSZ) vezetőivel is, akik arról számoltak be, hogy jelenleg 22 iskolát működtetnek, és ezekben a magyar kultúrát és a magyar nyelvet is oktatják minden diákkorosztálynak.



A legújabb, már működő angliai magyar iskola a chesteri, amely másfél éve nyílt meg, és a miniszterelnöki megbízott találkozott a Leedsben szeptembertől induló következő magyar iskola vezetőjével is.



Szili Katalin a szombati rendezvényen ünnepi beszédet mondott, amelyben hangsúlyozta: nagyon fontosnak tartja, hogy Manchester városa felkarolta a magyar kultúra bemutatását, és kiemelte, hogy a fesztivált a magyar kormány is támogatta.



Elmondta azt is, hogy Magyarország számára a világban mindenhol nagyon fontos a helyi magyarok identitásának megőrzése. "Nagyon jó befektetés az", amelyet a magyar kormány eszközöl a diaszpóra támogatására, hiszen ennek révén a fiatal korosztály viszi tovább az 56-os és a későbbi években külföldre került magyarság zászlaját - fogalmazott Szili Katalin.



Arra a kérdésre, hogy a helyi magyarság körében tapasztalt-e aggodalmakat a brit EU-tagság megszűnésével kapcsolatban, a miniszterelnöki megbízott elmondta: a helyi magyarok képviselői már felvették ebben az ügyben a kapcsolatot európai szervezetekkel, és - más közép- és kelet-európai közösségekkel összefogva - igyekeznek "mindenféle sérülés nélkül" kikerülni a Brexit-folyamatból.



Szili Katalin elmondta: több olyan fiatal magyar családdal találkozott, akiknek szándéka az, hogy néhány évi angliai tartózkodás után hazatérjenek. Hozzátette: az angliai magyar iskolák számának gyarapodásában is annak a jelét látja, hogy az EU-csatlakozással megnyílt angliai letelepedési lehetőség nem egyirányú út a fiatal magyar családok számára.