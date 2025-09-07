Lottó, lottó, a heti remény: itt van a kincset érő hat szám
2025. szeptember 07. vasárnap 16:55
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
4 (négy)
9 (kilenc)
13 (tizenhárom)
23 (huszonhárom)
25 (huszonöt)
30 (harminc)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt.
5 találatos szelvény 70 darab, nyereményük egyenként 149.405 forint;
4 találatos szelvény 2317 darab, nyereményük egyenként 4.515 forint;
3 találatos szelvény 28.605 darab, nyereményük egyenként 2225 forint.
MTI
