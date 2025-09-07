Lottó, lottó, a heti remény: itt van a kincset érő hat szám

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

4 (négy)

9 (kilenc)

13 (tizenhárom)

23 (huszonhárom)

25 (huszonöt)

30 (harminc)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 70 darab, nyereményük egyenként 149.405 forint;

4 találatos szelvény 2317 darab, nyereményük egyenként 4.515 forint;

3 találatos szelvény 28.605 darab, nyereményük egyenként 2225 forint.