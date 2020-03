Lezárják Magyarország határait a személyforgalom előtt, bezárják a szórakozóhelyeket

A koronavírus-járvány miatt lezárják Magyarország határait a személyforgalom előtt, az erről szóló nemzetközi egyeztetések zajlanak, így a jövőben csak magyar állampolgárok léphetnek be az ország területére - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben, napirend előtt.

Éjféltől a rendezvényeket is általánosan betiltják, sporteseményeket legfeljebb - ha vállalják a szervezők - zárt kapuk mögött lehet megtartani, "de legjobb, ha úgy se" - közölte a kormányfő.

Bezárják továbbá a szórakozóhelyeket, mozikat, a kulturális intézményeknél pedig látogatási tilalmat vezetnek be. Az éttermek, kávézók és üzletek csak 15 óráig tarthatnak nyitva, kivételt képeznek az élelmiszerboltok, patikák, drogériák.



Azt javasolják - folytatta -, hogy családi eseményeken kívül minden más összejövetelt halasszanak el. Az időseknek pedig azt üzente: ők különösen is ki vannak téve a járvány veszélyének, ezért arra kéri őket, legyenek rendkívül óvatosak.



"Úgy látom, a kormány nem tilthatja meg, hogy a 70 évnél idősebbek elhagyhassák a lakásukat (...), de azt mindenképpen kérhetem tőlük, ha megtiltani nem is tudjuk, hogy ne hagyják el" otthonukat - mondta Orbán Viktor.



Az önkormányzatokat kötelezik, hogy az otthon maradó idősek ellátását szervezzék meg, gondoskodjanak róluk - tette hozzá, azt kérve a helyhatóságoktól, hogy elsősorban erre fordítsák erejüket.



A súlyos gazdasági következményekről a miniszterelnök azt mondta, az egész magyar gazdaság bajba kerül, de nem egy időben: vannak olyan ágazatok - például a turizmus, a vendéglátás, a szolgáltatások -, ahol a baj már "bekopogtatott". Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert kérte fel, hogy konzultáljon a már bajba jutott ágazatok képviselőivel, hogy gyors intézkedéseket hozhassanak a megsegítésükre.



Orbán Viktor hangsúlyosan szólt a munkahelyek megvédésének szükségességéről, jelezve: komoly munkanélküliségi hullám fenyegeti az országot. Arra kérte a munkaadókat és munkavállalókat, tegyenek személyes erőfeszítéseket a munkahelyek megtartásáért.



Elmondta azt is, a járvány a költségvetési és gazdasági terveket is felülírja. A büdzsét minden szinten újra kell tervezni, amelynek koordinálása Varga Mihály pénzügyminiszter feladata. Az intézményi és önkormányzati költségvetések újratervezési támpontjait napokon belül megadják, a magyar gazdaság megsegítését szolgáló intézkedések kidolgozása pedig folyamatban.



Matolcsy György jegybankelnökkel is felvette a kapcsolatot, mert monetáris eszközökre is szükség lesz a válság kezelése érdekében - közölte a miniszterelnök.



Orbán Viktor úgy értékelt: a járvány kezelése hosszadalmas, nehéz folyamat lesz, mindenkitől alkalmazkodást követel majd, az élet az elkövetkező hónapokban nem olyan lesz, mint amilyennek megszoktuk. A legfontosabb a következő hónapokban továbbra is az egészségügyben és a rendfenntartásban dolgozók munkája, akiknek az eddigi tevékenységükért is köszönetet mondott, és azt kérte az emberektől, segítsék a munkájukat. Általában megköszönte a magyaroknak, hogy fegyelmezetten fogadták a rendkívüli helyzetet, és hogy betartják a szabályokat.



"Az összefogás és a fegyelmezettség a legfontosabb erőtartalékunk" - fogalmazott.



A miniszterelnök arra számít, hogy a következő napokban Magyarország az egyediből át fog lépni a csoportos megbetegedések időszakába. Amíg nincs vakcina, az egyetlen esély a vírus terjedésének mérséklése - emelte ki.



A kormányfő ismertette az eddigi döntéseket: rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdettek; beutazási tilalmat rendeltek el több országból a nem magyar állampolgároknak - a magyarok beléphetnek, de hatósági karanténba kell vonulniuk, a valótlan nyilatkozat és a karantén-előírás megszegése pedig szankcióval jár -; megtiltották a 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket; a lejáró okiratokat a veszélyhelyzet végéig nem kell megújítani; az egyetemeken intézménylátogatási tilalom lépett életbe; a külföldi osztálykirándulásokat megtiltották; a diákok nyári kéthetes nyelvtanulásának bevezetését egy évvel elhalasztották; a közoktatás áttért távoktatásra; és járványkórház építése kezdődött meg.



Orbán Viktor kifejtette: a kínai koronavírus világjárvánnyá vált, az eddig ismert járványokkal szemben sokkal gyorsabban terjed, nincs ellene vakcina, és ha sikerül is kifejleszteni, a forgalomba hozatalig hosszú hónapok telnek majd el. Közölte, a világszerte zajló kutatásokat a magyar virológusokból álló munkacsoport figyelemmel kíséri, és ahol tud, be is kapcsolódik.



Arról is beszélt, hogy a jelenlegi ismeretek szerint Iránból, Olaszországból és Izraelből jutott be Magyarországra a vírus. A járvánnyal szemben globális megoldás sincs, ezért minden ország maga dolgoz ki védekezési stratégiát, de ez nem ismeretlen, így volt ez például a gazdasági és a bevándorlási válságnál és az árvízhelyzetnél - mondta.



A miniszterelnök közölte továbbá: a védekezés során Magyarország mindenkivel konzultál, mindenekelőtt a szomszédos országokkal, de minden EU-tagállammal közvetlen a kapcsolat.



Azonban a felelős döntéseket nekünk kell meghoznunk - jelentette ki.



Különösen fontosnak nevezte az együttműködést Ausztriával, mert az szomszédos Olaszországgal is, ezért az osztrák intézkedéseket igyekeznek a leggyorsabban átültetni a magyar gyakorlatba.



"Sokszor kerültünk nehéz helyzetbe, a legutóbbi tíz évben is jó néhányszor. Azt megtanultuk: bármekkora is a veszély, a legnagyobb esélyünk akkor van, ha összefogunk. Most is ezt kell tennünk. Arra kérek mindenkit, hogy ebben a helyzetben a közös cselekvés és a nemzeti összefogás útját járjuk. A lehető legszélesebb nemzeti együttműködésre van szükség" - mondta Orbán Viktor.

Képünkön: védőfelszerelést viselő nővér áll a Honvédkórház Róbert Károly körúti székhelyén felállított elővizsgálati sátornál 2020. március 16-án.