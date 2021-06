Levelet írt a pedagógusoknak Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök levélben mondott köszönetet a magyar pedagógusoknak az egész éves munkájukért - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke vasárnap.



Pedagógusnap alkalmából a kormányfő azt írta: amikor 2020 márciusában a koronavírus-járvány elérte hazánkat, még nem tudtuk pontosan, milyen nehézségek előtt állunk, de hamar fel kellett ismernünk, hogy a járvány elleni védekezés nemcsak az egészségügy, hanem az oktatási rendszer gyors átállítását is szükségessé teszi.



Orbán Viktor értékelése szerint a nehezített körülmények ellenére a pedagógusok, valamint a nevelést és oktatást segítő dolgozók is példamutató munkát végeztek a vírus elleni küzdelemmel járó kényelmetlenségek és veszélyek dacára is.



A miniszterelnök úgy fogalmazott, a mögöttünk lévő közel másfél év arról is tanúbizonyságot tett, hogy a pedagógusok a jövő nemzedékének eredményes oktatása érdekében gyorsan és eredményesen alkalmazkodtak a változó körülményekhez. Köszönetet mondott azért, hogy az oktatók, nevelők nagy találékonysággal helyettesítették a személyes jelenléten alapuló munkát, így a tantermen kívüli, digitális munkarend idején a gyermekek számára nemcsak a tanórákon elsajátítható tudást sikerült átadniuk, hanem a lehetséges mértékben a személyiségfejlődésükhöz szükséges nevelési folyamatokat is kézben tartották.



Orbán Viktor levelében tájékoztatást ad arról, hogy a munkakörülmények javítása érdekében a kormány folytatja a megkezdett fejlesztéseket, melyek a járvány időszakában az oktatáshoz hasonlóan egyetlen napra sem álltak le, és mindent elkövetnek, hogy a pedagógusok munkájának megbecsültsége tovább növekedjen.