Lesz minden, mint a búcsúban: napsütéssel, záporokkal és zivatarokkal indul az augusztus

Változékony lesz az időjárás augusztus első hetében: napsütésre, de záporra, zivatarra is készülni kell. Az erős kánikula egyelőre nem tér vissza, jellemzően 25-30 Celsius-fok körüli maximumok várhatók, de a hét közepén, néhol csak 20 fokig melegszik a levegő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn napos, gomolyfelhős idő várható az ország nagyobb részén csapadék nélkül. Elsősorban az északkeleti megyékben, de a nyugati, délnyugati határ környékén is előfordulhat zápor, zivatar. Több helyen élénk, néhol erős lesz a szél. A leghidegebb órákban 15-20 fok várható. Napközben 25-31 fokig melegszik a levegő.



Kedden nagyrészt napsütéses lesz az idő. Helyenként - nagyobb eséllyel nyugaton és északon - alakulhat ki zápor, zivatar. Hajnalban 11-17, a délutáni órákban 26-31 fok várható.



Szerdán szűrt napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés is várható. Szórványosan - legnagyobb eséllyel az északi országrészben - alakulhat ki zápor, zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-20, a csúcshőmérséklet 25-32 fok között valószínű.



Csütörtökön sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Helyenként felhőszakadás is lehet. A minimumok 14 és 22, a maximumok 20 és 28 fok között alakulnak.



Pénteken többnyire erősen felhős lesz az ég, és több helyen valószínű eső, zápor, zivatar. Időnként megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban 13-18 fok lesz. A csúcsértékek 23 és 28 fok között várhatók.



Helyenként szombaton is lehet zápor, esetleg zivatar, és időnként megerősödik a szél is, de emellett már több lesz a napsütés. Gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, helyenként záporral, esetleg zivatarral. A gyakran élénk északnyugati szél időnként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-19, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.



Vasárnap már túlnyomóan napos időre van kilátás, csapadék nélkül. A nyugati szél napközben időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 12-18, délután 27-32 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.