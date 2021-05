Lesz minden, mint a búcsúban: napsütésre, zivatarra és viharos szélre is készülhetünk

A jövő héten is változékony lesz az időjárás. A napsütéses időszakok mellett többször várható eső, akár zivatar is, és sokfelé a szél is erős, akár viharos lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn országszerte borult idővel indul a nap, sokfelé lesz kiadós eső, zápor, helyenként zivatar. A legtöbb eső Észak-Dunántúlon és az északi megyékben várható. Délután már szakadozni, vékonyodni kezd a felhőzet nyugat felől, és a csapadék is egyre inkább északkeleti tájakra korlátozódik, kisebb záporok azonban még lehetnek máshol is. A szél nagy területen erős, néhol viharos lesz.



Zivatarveszély miatt hétfőre az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Emellett az ország nagy részére a nap folyamán várható nagy mennyiségű csapadék miatt, továbbá Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megyére a viharos szél miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.



Az előrejelzés szerint hétfőn a leghidegebb órákban 6-14 Celsius-fok lesz. Napközben általában 15-20 fokig melegszik a levegő, de a tartósan csapadékos részeken néhány fokkal hűvösebb is lehet.

Kedden az ország nagy részén több órára kisüthet a nap. Ugyanakkor az északkeleti megyékben délelőtt erősen felhős, csapadékos idő lesz, míg a Dunántúlon délutántól növekszik meg a felhőzet, és ered el az eső, zápor. A légmozgás élénk, sok helyen erős lesz. Hajnalban 4-12, délután 17-22 fokot mérhetnek.Szerdán a több-kevesebb napsütés mellett szórványos jelleggel várható eső, zápor, esetleg zivatar. Élénk, sokfelé erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-11, a legmagasabb hőmérséklet 14-20 fok között várható, délen, délnyugaton lesz a hűvösebb, keleten, északkeleten az enyhébb idő.Csütörtökön az ország nagy részén több órára kisüthet a nap. Elszórtan fordulhat elő eső, zápor. A szél élénk lesz, sokfelé erős lökések kísérik. A minimumhőmérséklet 4 és 10 fok között valószínű. A nappali csúcsértékek 15 és 20 fok között alakulnak.Pénteken elszórtan várható eső, zápor, esetleg zivatar, nagyobb eséllyel a nap második felétől. Megélénkül, több helyen megerősödhet, zivatar környezetében akár viharossá fokozódhat a szél. A leghidegebb órákban 5-10 fok lesz. Napközben 18-24 fokig melegszik a levegő.Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult égre van kilátás. Több helyen is előfordulhat eső, zápor, zivatar. A szél élénk, időnként erős, zivatar környékén viharos lehet. A minimumhőmérséklet 7-13, a maximumhőmérséklet 15-21 fok között várható.Elszórtan vasárnap is kialakulnak záporok, de több órára kisüt a nap. Hajnalban 5-10, napközben 16-21 fok valószínű - olvasható az előrejelzésben.