Lesz minden a héten: fagy, napsütés, eső, aztán kellemes meleg is várható

A jövő héten is változékony lesz az idő: fagyra, napsütésre, esőre is számítani lehet. A hideg hétkezdet után melegszik az idő, többfelé 20 fok körüli maximumok is lehetnek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn északkeleten, keleten napos idő várható, de nyugaton is fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, és több órára kisüt a nap. A Dunántúl nyugati tájain helyenként maradhatnak tartósabban felhős körzetek, és kisebb eső, zápor néhol előfordulhat. A leghidegebb órákban mínusz 2 és plusz 7 fok között, napközben 9-15 fok között alakul a hőmérséklet.



Kedden sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A Dunántúlon megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 3, a maximumhőmérséklet 11-16 fok között alakul.



Szerdán napközben északkeleten változóan, másutt gyengén felhős idő lesz, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és akkor ott már eső, zápor is lehet. A Dunántúlon olykor megerősödik, majd este a Kisalföldön néhol viharossá fokozódik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 2-8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyengén fagyhat. A legmagasabb hőmérséklet 15-21 fok között valószínű.



Csütörtökön több helyen várható eső, zápor, majd északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és megszűnik a csapadék. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A leghidegebb órákban 7-12 fok lesz. Napközben 13-18 fokig melegszik a levegő.



Pénteken északon átmenetileg megnövekszik a felhőzet és ott helyenként eső, zápor is lehet, másutt gyengén felhős, napos időre lehet számítani. A szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet 5-10, a legmagasabb hőmérséklet 14-20 fok között alakul.



Szombaton hajnalban kialakulhatnak ködfoltok. Napközben napos, csapadékmentes idő várható, a szél viszont megélénkül, néhol megerősödik. A minimumhőmérséklet 3-9, a maximumhőmérséklet 17-22 fok között valószínű.



Vasárnap hajnalban is lehetnek ködfoltok. Napközben napos, száraz idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-10, a legmagasabb hőmérséklet 17-23 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.