Kovács: az unió elveivel ellentétes a költségvetési javaslat

Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint az Európai Unió saját elveit szegi meg az általa benyújtott költségvetési javaslatával.



Kovács Zoltán az M1 aktuális csatorna csütörtök esti műsorában elmondta: az elveket nézve 10-11 kifogásolható pontot találtak az uniós költségvetési javaslatban.



Mint kifejtette: az uniós költségvetés kiszámításánál eddig voltak objektív mérőszámok.



Az például alapelv volt, hogy a konvergenciaforrások szétosztásánál az a cél, hogy felzárkóztassák az unió azon országait, amelyek az átlagtól, illetve az unió legfejlettebb régióitól le vannak szakadva. Ennél a pontnál is megbukik az unió most benyújtott javaslata - mondta.



A kormányszóvivő kitért arra is, hogy a Brexit miatt egyébként is csökkenni fognak az uniós források. Ennek kapcsán viszont megjegyezte, hogy Magyarország kész lett volna növekvő hozzájárulást fizetni, mert a magyar kormány úgy vélekedett, "több Európához több pénzre van szükség".



Az uniós költségvetés elvei a migráció kezelésében, a közös határvédelem területén is "megbicsaklanak" - jegyezte meg a kormányszóvivő, példaként említve, hogy bár Magyarország bebizonyította, hogy a déli határzár alkalmas megállítani az illegális migrációt, az unió mostanáig sem járult hozzá a kerítés költségeihez.



A migráció kapcsán Kovács Zoltán elvi szinten is elfogadhatatlannak nevezte, hogy az egyébként is kevesebb rendelkezésre álló pénzből az európai emberektől vegyenek el, és azt a migránsokra fordítsák.