Koronavírus: irániak nem utazhatnak be Magyarországra

A Dél-pesti Centrumkórházban elkülönített iráni egyetemisták közül ketten továbbra sem hajlandók együttműködni a karanténszabályok betartásában - közölte az operatív törzs ülése utáni sajtótájékoztatón a törzs ügyeleti központjának vezetője.

Lakatos Tibor ismertette: az egyetemisták éjszaka és napközben is "nem megengedhető magatartást tanúsítottak", megpróbálták kijátszani a karantén szabályait. Jelenleg is rendőrök jelenlétével tartják fenn a biztonságos elkülönítést a Szent László-kórházban - hangsúlyozta.



Kérdésre válaszolva Lakatos Tibor elmondta, hogy a két iráni diák nem működött együtt az egészségügyi személyzettel és székeket dobált ki a kórteremből.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) úgy döntött, hogy az iráni állampolgároknak kiadott, de még fel nem használt vízummal sem lehet beutazni Magyarországra - jelentette be az operatív törzs vezetője.



Lakatos Tibor jelezte, a járványügyi szabályok be nem tartása bűncselekmény, és az együttműködés hiánya az országból történő kiutasítást is maga után vonhatja. Azok az irániak, akik érvényes vízummal rendelkeznek, és már Magyarországon tartózkodnak, "nem esnek semmilyen retorzió alá", ha nem sértik meg a törvényeket, és nem állnak ellen a járványügyi intézkedéseknek - tette hozzá.



Kiss Attila rendőr dandártábornok, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója ezzel kapcsolatban elmondta, akik nem működnek együtt az egészségügyi hatóságokkal, kiutasíthatók. A karantén letelte után idegenrendészeti őrizetbe veszik őket, itt hat hónapig tarthatók, amely további hat hónappal meghosszabbítható, ezután kitoloncolhatók.



Hangsúlyozta, az iráni állampolgárokat minderről tájékoztatták, és felkérték Irán budapesti nagykövetségét, hogy ők is tájékoztassák állampolgáraikat.



Lakatos Tibor elmondta, életbe lépett az az intézkedés, hogy az észak-olaszországi repterekről nem fogad járatokat a budapesti és a debreceni reptér. Ettől függetlenül az egészségügyi ellenőrzéseket folytatják, a reptereken eddig 6598 embert, közúton 427-et ellenőriztek.



A koronavírussal kapcsolatban fenntartott két zöldszámra is folyamatosan érkeznek a telefonok, indításuk óta 4105 telefon érkezett. Lakatos Tibor felhívta a figyelmet, hogy ez a két vonal nem a betegség bejelentésére szolgál, ott nem betegirányítást végeznek.

A háziorvost vagy háziorvosi ügyeletet kell betegséggyanú esetén felhívni - emelte ki.

Lakatos Tibor beszámolt arról is, hogy a különböző rendezvényekkel - különösen a március 15-re tervezettekkel - kapcsolatban az operatív törzs hamarosan ismerteti ajánlásait.



Közölte azt is: a védekezéshez szükséges erőforrások és anyagi eszközök rendelkezésre állnak.



Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője arról beszélt: a most frissített nemzetközi protokollt követve klinikai és földrajzi szempontból is megváltozik hamarosan a koronavírus-teszt magyarországi vizsgálati protokollja is.

Elmondta, hogy az esetdefiníció szabályait vasárnap változtatta meg az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC), így az Magyarországon is változni fog.



A főorvos elmondta, vannak olyan információi, hogy a jövőben magánellátás keretében is el lehet végeztetni a koronavírus-laborvizsgálatot, a megerősítő, hivatalosnak számító tesztet azonban kizárólag a Nemzeti Népegészségügyi Központ akkreditált laboratóriumában végzik.



Közölte, kilenc igazolt koronavírus-eset van Magyarországon - öt iráni állampolgár, egy brit, és három magyar állampolgár. Egy idős férfit intenzív osztályon ápolnak, állapota súlyos, életveszélyes, a többiek viszont valamennyien jól vannak. Intézkedtek arról, hogy a debreceni Kenézy Gyula kórházban fekvő beteget hamarosan a Dél-pesti Centrumkórházba szállítják.



Elmondta, egyre többen hagyhatják el a karantént, így hazamehetett az a tizenegy diáklány és négy kísérőjük, akik korábban Olaszországban jártak, és hétfőn szintén hazaengedtek két egészségügyi dolgozót.



Szlávik János hangsúlyozta: a kollégái minden vizsgált esetben a nemzetközi szakmai protokollok szerint jártak el.