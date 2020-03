Két évszak egy héten belül: előbb tél, aztán tavasz lesz

Télies idő lesz a következő napokban, havazásra és mínuszokra kell készülni. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén helyenként ismét 20 fok közeli értékek lehetnek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.



Hétfőn néhány órás napsütés inkább csak a Kisalföld, illetve az Alpokalja térségében fordulhat elő. Az Alföldön, valamint a Dél-Dunántúlon többfelé, északabbra kevesebb helyen várható havazás, hószállingózás, amely napközben helyenként havas esőbe is átválthat. A szél erős, az Északi-középhegység, az Észak-Alföld, továbbá a Nyugat-Dunántúl környékén viharos lesz. A déli tájakon a szél néhol hordhatja a havat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul, de a derült, szélcsendes részeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 1 és 6 fok között valószínű.



Kedden általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az északi, északkeleti megyékben szakadozottabb lehet a felhőzet, helyenként akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Az ország déli felén többfelé, északabbra kevesebb helyen valószínű havazás. A szél többfelé erős, helyenként viharos lesz. A minimumhőmérséklet általában mínusz 6 és 0 fok között alakul, de néhol ennél hidegebb is lehet. A maximumhőmérséklet 0 és plusz 8 fok között várható.



Szerdán többfelé várható csapadék, kezdetben általában havazás, majd főleg a Dunától keletre - mielőtt megszűnik a csapadék - havas eső, eső is. A leghidegebb órákban általában mínusz 5 és 0 fok között, napközben 0 és plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet.



Csütörtökön nyugaton több helyen lehet vegyes halmazállapotú csapadék, amely fokozatosan megszűnik. Helyenként erős lehet a szél. A minimumhőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 2, a maximumhőmérséklet plusz 4 és 16 fok között várható, nyugaton a legalacsonyabb, északkeleten a legmagasabb értékekkel.



Pénteken nyugaton kevesebb, keletebbre több napsütés valószínű. Inkább csak a Dunántúlon alakulhat ki helyenként kisebb eső, zápor. Néhol erős lehet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5, a legmagasabb hőmérséklet 9 és 18 fok között valószínű, keleten lesz a melegebb.



Szombaton és vasárnap néhol fordulhat elő zápor. A minimumhőmérséklet mindkét nap mínusz 1 és plusz 6 fok között valószínű. A nappali maximumok szombaton 11 és 18, vasárnap 12 és 19 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.