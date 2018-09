Jövőre indulhat a gázszállítás a horvát-magyar, Baranyán is áthaladó összekötő vezetéken

Eddig elérhetetetlen piacokrók is vásárolhatunk

2012-ben fejeződött be az a beruházás, amely révén gázvezeték köti össze Magyarországot Horvátországgal. Ez a vezeték áthalad Baranya megyén. A magyar oldalon mintegy százmillió euróba került építkezés célja az volt, hogy csökkentse az ország energiafüggőségét, s szükség esetén déli szomszédunkon keresztül is érkezhessen földgáz Magyarországra. A vezeték azonban egyelőre csak arra alkalmas, hogy Horvátország irányába áramoljon a gáz, azonban, ha megépül a Krk-szigetre tervezett cseppfolyósgáz-terminál, a magyar irányba történő szállítás is megkezdődhet. Ebben az esetben arra is mód nyílik, hogy a

horvátországi átrakóállomás használatával eddig fizikai szempontból elérhetetlen piacokról is vásároljon földgázt Magyarország.