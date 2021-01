Jövő héten tárgyal a kormány a járványügyi intézkedések további sorsáról

Magyarország kénytelen saját vakcinabeszerzési forrásokat keresni, miután az Európai Bizottság lassúsága miatt még mindig nem kezdődhetett meg a tömeges koronavírus elleni oltás az Európai Unióban - mondta a csütörtöki Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely közölte, a kabinet mindenkivel tárgyal, ahol esélyt lát a beszerzésre, így Kínával és Oroszországgal is.



Hangsúlyozta: csak olyan oltóanyagot kívánnak beszerezni, amellyel már több millió embert beoltottak, és amelyet a magyar hatóságok biztonságosnak és hatékonynak ítélnek.



A miniszter bírálta az Európai Gyógyszerügynökséget is a lassúsága miatt. Elmondta: a magyar hatóságok már engedélyezték az AstraZeneca által fejlesztett oltóanyagot, így ha ezt az európai hatóság is megtenné, elkezdődhetne az oltás azzal. Hozzátette: múlt héten az orosz vakcina is ideiglenes engedélyt kapott Magyarországon. Hozzátette: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter emiatt csütörtökön Moszkvába utazik.



Az unióba érkezett vakcinamennyiség egyértelműen kevés - jelentette ki -, eközben Európán kívül, például Izraelben, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban vagy az arab világban már tömegesen oltanak.



Gulyás Gergely szólt arról is, hogy amíg a megbetegedések száma jelentősen nem csökken, nincs lehetőség a korlátozó intézkedések érdemi lazítására.



Közölte még, hogy az unió jelentős részén és a szomszédos országokban már a vírus terjedésének harmadik hulláma kezdődött meg, Magyarországon azonban csökken a fertőzés terjedése és a halálozások száma a járványügyi intézkedéseknek köszönhetően.



A gazdasági helyzetről elmondta: nehéz év volt a tavalyi, de a kormány megfelel annak az ígéretének, hogy amennyi munkahely megszűnik a járvány miatt, annyi újat hoznak létre. A kormány és a baloldal válságkezelése közötti különbséget mutatja, hogy a kormány megkezdi a 13. havi nyugdíj visszaépítését, a fizetések emelkednek, a családtámogatási rendszert bővítik, lakásfelújítási programot hoztak létre - sorolta.

Hozzátette: a járvány miatt sok cégnél hozzájárultak a bérek kifizetéséhez, elengedték a járulékokat.



Gulyás Gergely hangsúlyozta: mivel hatékony egészségügyi alapellátás nélkül nincs jó színvonalú egészségügyi ellátás, és a háziorvosi praxisok működése, eredményessége nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az egészségügyi rendszer jól működjön, a kormány úgy döntött, hogy a béremelésből a háziorvosok is részesülnek.



A miniszter kiemelte: a háziorvosok komoly szerepet vállaltak a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, ezért megérdemlik, hogy elismerjék a munkájukat, fontos, hogy a magyar egészségügy szilárd alapokon álljon.



Kifejtette: aki szoros praxisközösséget vállal, az teljes egészében megkapja a béremelést, ha lazább formát választ, akkor is megkapja az orvosi bértábla szerinti különbözet 80 százalékát, ha pedig egyáltalán nem vesz részt praxisközösségben, akkor a különbözet 30 százalékával emelik a fizetését. Ugyanez vonatozik az állami ellátásban résztvevő fogorvosokra is - tette hozzá.



Kérdésre beszámolt arról: minden olyan várossal tárgyalnának, amelyek úgy gondolják, "hogy nem Brüsszelből, hanem Budapestről szeretnének segítséget kapni", ellenzéki és kormánypárti városokkal egyaránt. Megjegyezte: a települések egy része az iparűzésiadó-bevétele 10 százalékát veszítette el.



Arról is szólt: megkérdezik az oltási tervben sorra kerülőket, melyik rendelkezésre álló vakcinával kívánják beoltatni magukat. Ha az adott készítmény nem áll rendelkezésre, az igénylőnek várakoznia kell a beszerzéséig.



Kijelentette: felelőtlenség, ha valaki rémhírt terjeszt olyan vakcinával szemben, amely emberi életeket menthetne meg.



A miniszter álhírnek minősítette, hogy fel nem használat vakcinákat öntenének ki. Ilyen sehol nem fordulhatott elő az egészségügyi tárca álláspontja szerint, ennek súlyos következményei lennének - mondta. Hivatali visszaélés bűntettének minősül, ha egy orvos az oltási sorrendet figyelmen kívül hagyja - válaszolt egy másik kérdésre.



A járványügyi intézkedések fenntartását a jövő héten tárgyalja a kormány, az ingyenes parkolás fenntartása mellett szól, hogy az csökkenti a zsúfoltságot a tömegközlekedési eszközökön - fogalmazott.



A dugódíjról szólva közölte: a kormány nem tervezi, sőt ellenzi. "Autósüldözésnek" minősítette a budapesti városvezetés viszonyát az autósokhoz, amely szerinte koncepciótlan közlekedési átalakításokkal nehezítette az autósforgalmat.



A január végére tervezett magyar-ukrán külügyi tárgyalásról szólva kijelentette: remélik, hogy az ukrán vezetés képes belátni, hogy az ott élő magyarok is Ukrajna polgárai, amíg ez nem történik meg, addig az ország nem tud társulási szerződést kötni a NATO-val.

Nem a kormányon múlik a vakcinák szállítása, ráadásul a Pfizer bejelentette, hogy kevesebbet szállít. Eddig 331 ezer adagot kaptak, ez 165 500 ember beoltására elég, jelenleg 140 ezer embernél tartanak - közölte. Hozzáfűzte: ebben 7200 Moderna-vakcina van.



Megjegyezte: arról, hogy a jövőbeli ütemezés hogyan alakul, vannak előrejelzések, de a valóságtartalmuk megkérdőjelezhető.