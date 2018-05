Jövő héten kezdődik a Budapest Folk Fest

A Budapest Folk Festen május 23-27. között világ- és népzenei koncertekkel, táncműsorokkal, táncházzal, folkkocsmával és gyerekprogramokkal várják a közönséget a Várkert Bazárban és Fonó Budai Zeneházban - hangzott el az M1 aktuális csatorna péntek délelőtti műsorában.



Kubinyi Júlia népdalénekes, a Fonó népzenei művészeti vezetője elmondta: a rendezvény május 23-án nyitótáncházzal indul kalotaszegi zenészekkel, az Eszterlánc zenekar közreműködésével a Fonó Budai Zeneházban, ahová hagyományőrző énekes és táncos vendégek is érkeznek Buzából, Melegföldvárról.



Ezt követően a Várkert Bazár Öntőház Udvarán folytatódnak a programok, a nagyszínpadon fellép többek között Cigdem Aslan kurd származású énekesnő, Sergent Garcia, a Góbé zenekar, a Nyárádszeredai Bekecs Táncegyüttes, valamint a lengyel Volosi & Lajkó Félix is koncertet adnak.



A Várkert Bazár borteraszára idén is válogatott borászatok települnek, a világzenei koncertek után a folkkocsmában a legjobb táncházi zenekarok muzsikálnak, köztük a Csángálló zenekar - tette hozzá Kubinyi Júlia.



Május 27-én, a fesztivál utolsó napján, a Várkert Bazár Öntőház Udvarán gyerekprogramok lesznek. A fellépők között szerepel a BaHorKa együttes, Szalóki Ági, az Újbudai Babszem Táncegyüttes és a Gatyamadzag zenekar.