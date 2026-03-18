Jönnek-mennek a felhők, de napsütés is lesz csütörtökön
2026. március 18. szerda 15:44
Csütörtökön gomolyfelhők képződnek, amelyek össze is állnak, illetve szétterülnek, ezáltal erősen felhős időszakok is lesznek. Emellett összességében mindenhol lesz több-kevesebb napsütés.
Csapadék nem várható.
Az északkeleti szél napközben sokfelé lesz erős.
Éjszakára mérséklődik a szél, de élénk széllökések továbbra is lehetnek.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 1, 6 fok között alakul, de a szélvédett helyeken gyenge fagy is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 10 és 15 fok között valószínű.
MTI
Facebook box
Megosztás
