Jönnek-mennek a felhők, de napsütés is lesz csütörtökön

Csütörtökön gomolyfelhők képződnek, amelyek össze is állnak, illetve szétterülnek, ezáltal erősen felhős időszakok is lesznek. Emellett összességében mindenhol lesz több-kevesebb napsütés.

Csapadék nem várható.

Az északkeleti szél napközben sokfelé lesz erős.

Éjszakára mérséklődik a szél, de élénk széllökések továbbra is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 1, 6 fok között alakul, de a szélvédett helyeken gyenge fagy is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 10 és 15 fok között valószínű.