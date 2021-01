Jön az igazi tél: havazás és dermesztő hideg vár ránk a hét második felében

A jövő héten már hűvösebbre, helyenként téliesebbre fordul az időjárás. Többször várható havas eső, hó, a hétvégén pedig már mínusz 10 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn túlnyomóan borult idő várható. Délutánra a Kisalföld kivételével mindenütt megszűnik a csapadék. Késő délutántól viszont ismét elered az eső a Tiszántúlon. A leghidegebb órákban 0 és plusz 5, napközben plusz 4 és 10 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet.



Kedden többnyire erősen felhős, párás, helyenként ködös idő lesz, de napközben átmenetileg kissé elvékonyodik a felhőzet. Eleinte keleten többfelé, majd egyre inkább csak északkeleten, estétől pedig délnyugaton, nyugaton várható eső, az Alpokalján havas eső, a hegyekben havazás is lehet. A minimumhőmérséklet 0 és plusz 5, a maximumhőmérséklet plusz 3 és 8 fok között valószínű.



Szerdán hajnalban és este többfelé, napközben szórványosan várható eső, északon, északnyugaton havas eső, a hegyekben havazás is lehet. Néhol a szél is megerősödhet. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet plusz 2 és 9 fok között alakul.



Csütörtökön kezdetben többfelé, majd északkeleten várható vegyes halmazállapotú csapadék; a Dunántúlon inkább havas eső, hó, keleten eső, havas eső, a hegyekben hó valószínű. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A minimumok mínusz 2 és plusz 3, a maximumértékek plusz 1 és 6 fok között alakulnak.



Pénteken és szombaton is változóan felhős lesz az ég. Számottevő csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban pénteken általában mínusz 5 és plusz 1, szombaton mínusz 10 és mínusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, de a havas, szélvédett tájakon hidegebb is lehet. Pénteken napközben 0 és plusz 5, szombaton mínusz 2 és plusz 3 fok közé melegszik a levegő.



Vasárnap már helyenként előfordulhat havazás. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 10 és mínusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.