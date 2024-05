Izgalmas napnak néz ki a kedd, napsütéssel indul, aztán...

Éjszakára a legtöbb helyen lecsengenek a csapadékgócok, és a gomolyfelhők is összeesnek, de közben délnyugat felől fátyolfelhők érkeznek, a Dunántúlon pedig meg is vastagszik a felhőzet, és a nyugati részein csapadék is előfordulhat.

Kedden a nyugati felhősebb tájak kivételével általában több órára kisüt a nap. A déli órákig főként a Nyugat-Dunántúlon eshet, majd délután délnyugat felől erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és zivatarrendszer érkezik, amely idővel északkelet felé helyeződik át.

Az intenzívebb cellákat felhőszakadás, jégeső, viharos szél kísérheti, néhol heves zivatar is valószínű.



Zivataroktól függetlenül megélénkül, kedden helyenként megerősödik a délkeleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 26 és 31 fok között alakul, de a borongósabb nyugati tájakon hűvösebb maradhat az idő.