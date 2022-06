Itt a vörös kód, Baranyában is banánérlelő hőség várható a következő napokban

Pécsett és Mohácson is ma 32, kedden ellenben már 37 fokos csúcshőmérséklet várnak a meteorológusok úgy, hogy éjszakánként is csak húsz fok körüli hőmérséklet várható.A kormányzat a következő napokban várható kánikula miatt életbe léptette a "vörös kódot", ami kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását - jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára hétfőn sajtótájékoztatón Budapesten.

Fülöp Attila közölte: az intézkedés hétfőn 8 órakor lépett érvénybe és előreláthatólag e hét csütörtök 20 óráig tart.



A speciális eljárásrend bevezetésére azután került sor, hogy az országos tisztifőorvos hőségriadót rendelt el, mert az elkövetkező napokban 27 fok fölé emelkedik a napi átlaghőmérséklet - tette hozzá.



A politikus elmondta: a "vörös kód" a szociális intézményekre vonatkozó intézkedéseken túl figyelmeztetést jelent a teljes szociális ellátórendszernek, a nappali ellátóknak és a szociális munkát végzőknek, valamint figyelemfelhívás a társadalomnak.



Fülöp Attila azt kérte, ha bárki a hőség miatt bajba jutott embert lát a környezetében, értesítse az országos diszpécserszolgálatot, amelynek elérhetősége megtalálható a kormány.hu weboldalon, illetve a közösségi média kormányzati oldalain.



Az államtitkár arról is szólt, hogy a hajléktalanellátó-rendszer kihasználtsága jelenleg országosan 63 százalékos, a fővárosban pedig 52 százalékos. Van tehát szabad hely a hajléktanszállókon, ezért arra kérte az érintetteket, hogy vegyék igénybe a szolgáltatást.