Ismét lesznek oltási akciónapok a kórházi oltópontokon. Ezen a héten nagycsütörtökön, a jövő héttől pedig péntekenként lehet regisztráció nélkül is beadatni a koronavírus elleni védőoltást.

A koronavirus.gov.hu szerdán azt közölte: az átoltottság további növeléséért és a járvány újabb hullámának megfékezéséért a kormány továbbra is folyamatosan biztosítja az oltás lehetőségét a kórházi oltópontokon.

A húsvéti ünnepek előtt nagycsütörtökön 14 és 18 óra között lesz oltási akciónap.



Azt írták: a magas átoltottság és a járvány visszahúzódása miatt az "oltakozási kedv" jelenleg alacsony, ezért a kórházi oltópontok nyitvatartását ehhez igazítják. Változás, hogy a kórházi oltópontok kedden és péntekenként lesznek nyitva. Keddenként csak időpontfoglalással, péntekenként időpontfoglalás nélkül is lehet menni oltásra.

Az 5 és 11 év közötti gyermekeknek heti egy napot hirdetnek meg a kórházi oltópontok. Ezen korosztály beoltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál - ismertették.



Az oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani - emelték ki.



A húsvéti ünnepek után kedd délutánként 6 órás időtartamban, a kórházak által meghirdetett időpontokra lehet foglalni. Péntekenként időpontfoglalással, valamint reggel 7 és este 19 óra között időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra.

Kiemelték, hogy az oltás továbbra is minden oltatlannak javasolt, a megerősítő oltás pedig azoknak, akik 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás a 12-17 éves korosztályban is felvehető.



A negyedik oltást az kérheti, aki elmúlt 18 éves és a harmadik oltása beadása óta már eltelt 4 hónap. Azok az oltatlanok, akik átestek a fertőzésen, a betegségből történt felgyógyulásuk után várakozási idő nélkül olthatók - írták a kormányzati portálon.