Indul a nemzeti konzultáció, hamarosan érkeznek a kérdőívek

A nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése jövő héten kezdődik és várhatóan egy hónapig tart, a válaszok feladási határideje augusztus 15. - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.







A koronavírus-világjárvány nem söpörte le a migrációt a napirendről, sőt gyorsíthatja azt, a két folyamat negatív hatásai ugyanis egymást erősíthetik. A kormány nem azért tart ki a migrációról folytatott vitában évek óta, hogy most bármilyen okból engedjen - mondta Dömötör Csaba.

A kabinet képviselője erről azzal kapcsolatban beszélt, hogy az elmúlt napokban vita bontakozott ki Brüsszellel a nemzeti konzultáció utolsó kérdéséről.Az államtitkár szerint Brüsszel újból erőteljes nyomásgyakorlásba kezdett annak érdekében, hogy Magyarország változtassa meg alaptörvénye bevándorlást tiltó szabályait.Kiemelte, a kormány akkor tud hatékonyan ellenállni ennek, ha ehhez a nemzeti konzultációban megkapja a magyarok támogatását. Ezért fontos ez az utolsó kérdés - tette hozzá.Dömötör Csaba szólt arról is, a kabinet a konzultáció első kérdésében azért kíváncsi arra, hogy a magyarok mely járványügyi intézkedéseket támogatják a leginkább, mert szakemberek szerint azok a leghatékonyabb lépések, amelyeknek magas a társadalmi támogatottságuk.A kormány az első szakasz lezárásával nyert egy kis időt és ezt érdemes felhasználnia arra, hogy kikérje az állampolgárok véleményét, ami jól jöhet az esetleges második szakasz esetén - mondta.Dömötör Csaba megjegyezte, az ellenzék nem első alkalommal támadja a konzultációt: azt akarják megakadályozni, hogy a magyarok két választás között is elmondják a véleményüket a legfontosabb kérdésekben. "Azok teszik ezt, akik egyébként úton-útfélen a demokráciára hivatkoznak" - fogalmazott az államtitkár, majd hozzátette, amikor a baloldali pártok a konzultációt támadják, akkor valójában a járvány ellen létrejött összefogást is támadják.Az államtitkár az MSZP álmentőst bemutató felvételéről szólva úgy fogalmazott, a "baloldali kamuvideó ügye egy nagyon-nagyon csúnya történet". "Egy álhírlufit szerettek volna nagyra fújni, de kipukkant, mert csúnyán lebuktak" - mondta.Hangsúlyozta, nem "egyetlen képviselő kóbor akciójáról" van szó, mivel több politikus és médium is részt vett az álhírterjesztésben, a baloldal pedig korábban a halálozási számokkal és védőfelszerelésekkel kapcsolatban is valótlanságokat állított.