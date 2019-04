Illegális gyorsulási versenyen razziáztak a rendőrök

A BRFK és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közös ellenőrzése különös figyelmet fordított a fővárosiak éjszakai pihenését zavaró, házilag módosított kipufogórendszerrel átszerelt gépjárművekre.

A BRFK rendőrei és a Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársai közös akciót szerveztek az illegális gyorsulási versenyek ellen, ezért pénteken 23 óra 30 perctől április 13-án 1 óráig Újpesten lezárták az Ipari park és az Óceánárok utcát a Megyeri út és Külső Váci út között, és ellenőrizték az ott lévő gépjárműveket.

A komplex ellenőrzés kiterjedt a gépjárművek műszaki állapotára, illetve azok körözési rendszerben való szereplésére is. Az akció keretén belül vizsgálták a kocsik engedély nélküli átalakítását is, amely során a rendőrök összesen kilenc, engedély nélkül átalakított autó forgalmi engedélyét vonták be.

A bevont forgalmi engedélyű autók közül többnek a kipufogórendszerét alakították át szabálytalanul, de volt olyan is, amelyiknél a futóművet módosították és alakították át szintén engedély nélkül, szabálytalan módon. A szabálytalan kipufogórendszerrel szerelt járművek jelentős hanghatással zavarták a fővárosiak nyugalmát, pihenését.

Az ellenőrzés során a rendőrök 53 autót és azok utasait ellenőrizték és két esetben forgalmi engedély hiánya miatt helyszíni bírságot szabtak ki, egy esetben pedig a kötelező felelősség biztosítás hiánya miatt tettek feljelentést.