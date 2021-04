Idén négyezerszer riasztották feleslegesen a mentőket

Idén 4000 megtévesztő esethez riasztották a mentőket. Ebből 1600 történt márciusban, mind vaklárma volt. A koronavírus-járvány előtt is történtek hasonló esetek, egyáltalán nem számított újdonságnak, hogyha valamelyik vicces kedvében lévő fiatal sonkás-gombás vagy esetleg szalámis pizzát rendel. Sokszor előfordult az is, hogy taxit akartak kérni a mentőszolgálatnál dolgozó diszpécsertől.

„Bajtársaink a koronavírus-járvány kezdete óta több, mint egymillió járványügyi mintavételt végeztek, és 135 ezer fertőzésgyanús (vagy igazoltan fertőzött) betegnek nyújtottak segítséget a megszokott mentési feladatokon felül. Mentésirányítóink azt kérik, csak valós vészhelyzet esetén hívjátok segítségül a mentőszolgálat szakembereit, akik igyekeznek mindenkihez a legrövidebb időn belül kiérni" - írja Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Ezeket a megtévesztő hívásokat a törvény is bünteti. A pénzbírság 5000 forinttól 150 ezer forintig terjed.



Egy operátor napi 12 órát dolgozik azért, hogy minél előbb tudja értesíteni mentős kollégáit, ha megtörténik a baj. Most, amikor tombol a járvány, egy mentős diszpécser 120 hívást kezel naponta. Ez a munka több szempontból is egész embert követel. Lelkileg megterhelő telefonhívásokat is fogadnak.

„Egyik nap betelefonált egy édesanya sírva, hogy a hathetes gyereke nem akar felébredni, és már hideg a teste. Amikor ilyet hall az ember, gombóc lesz a torkában, de nincs idő sajnálkozni, küldeni kell a mentőt, hátha tudnak segíteni rajta" - mesélte az egyik mentős operátor a Metropolnak.

Léteznek azonban olyan esetek, ahol a telefonáló nem kifejezetten rosszindulatú, csak nem biztos, hogy problémájára a baleseti segélyhívó nyújthat megoldást. Ilyenek például:

„A Kossuth Rádióban azt mondták, hogy a nyugat-nílusi tigrisszúnyog 9 centiméter, ami képtelenség, hisz egy cinege vagy egy veréb se több annál."



„Egy telefonszámot szeretnék lekérni, mert folyamatosan hívogatja a férjemet, és nem tudom, hogy nő van-e a dologban."



„Szeretném kérdezni, hogy nem tudnának-e hazavinni, mert anyumék alszanak."