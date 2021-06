Idén is útjára indul a Hol vagy, Kajla? program

Szerdától idén is útjára indul a Hol vagy, Kajla? elnevezésű turisztikai program, amelyben az alsó tagozatos diákok fedezhetik fel Magyarország természeti és kulturális értékeit augusztus végéig - közölte a MÁV-Volán-csoport az MTI-vel.

A közlemény szerint szerdától augusztus 31-ig a Kajla-útlevéllel rendelkező gyerekek ingyenesen utazhatnak a MÁV-START, a Volánbusz és a GYSEV belföldi járatain. Országszerte több mint ötszáz helyszínen lehet az útlevélbe pecsétet gyűjteni vagy arra kedvezményt kapni - tették hozzá.



Azt írták: a MÁV-START a Balaton körüli utazások megkönnyítéséért Kajla programban részt vevő gyermekeknek bevezeti a díjmentes KajlaBalaton24 napijegyet.



A Kajla-útlevéllel és diákigazolvánnyal a MÁV-START és a GYSEV vonalain díjmentesen utazó gyermekek maximum két kísérője is 33 százalékos kedvezményre jogosult. A gyermekek díjmentes másodosztályú menetjegyeit pénztárakban, a jegykiadó automatáknál, online és a MÁV applikáción keresztül is meg lehet váltani. A díjmentes menetjegy a MÁV-START Balaton24 és a Balaton72 jegyei mellé is megváltható - ismertették.



Tudatták azt is: a Kajla-útlevéllel a gyermekek a Volánbusszal is térítésmentesen utazhatnak, de a feláras országos járatokon a távolsági kiegészítő jegyet meg kell vásárolni a pénztárban vagy a buszsofőrnél. A gyermekekkel együtt utazó kísérők menetjegyüket a társaság hatályos díjszabása és kedvezményrendszere alapján vásárolhatják meg - tették hozzá.



Kitértek arra is, hogy a Kajla program keretében minden alsó tagozatos diákhoz eljuttatták a kék színű Kajla-útleveleket. Aki valamilyen oknál fogva mégsem kapta meg a tanév elején, az osztályfőnökénél érdeklődhet. A régi, zöld Kajla-útlevél idén nyáron utazáshoz már nem lesz felhasználható.



Tavaly július 1-től augusztus 31-ig több mint 34 ezer, az őszi szünetben pedig több mint hatezer gyerekgyerek utazott Kajla-jeggyel. A Volánbusz a tavalyi őszi szünetben csatlakozott a programhoz, autóbuszjáratain mintegy nyolcszázszor használták a Kajla-útlevelet - olvasható a közleményben.



A kampány részletei a www.kajla.hu weboldalon találhatók.