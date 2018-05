Idei mélypontján van a forint árfolyama

Kétéves mélyponton idei legalacsonyabb árfolyamát érte el a forint hétfőn az euróval szemben.



Az eurót a kora reggeli 317,99 forint után 319,26 forinton is jegyezték nap közben, ami a forint idei leggyengébb árfolyamának számít az uniós közös devizával szemben. Az eurót legutóbb közel két éve, 2016 júniusában jegyezték hasonlóan magas szinten, akkor 322 forint felett. A jegyzés hétfőn délben 318,95 forinton állt.



A dollár jegyzése 272,34 forintig emelkedett hétfőn, ami öt hónappal ezelőtti, 2017 decemberi szintnek felel meg és a forint idei leggyengébb árfolyama az amerikai devizával szemben. A dollár reggel 270,80 forinton, délben 271,31 forinton jegyezték.



A dollár az euróval szemben is öt havi csúcsot ért el, az euró jegyzése egészen 1,1716 dollárig csökkent hétfőn. Délben az euró 1,1758 dolláron állt 0,11 százalékos gyengüléssel.



A dollár erősödését az amerikai-kínai kereskedelmi szembenállás oldódása váltotta ki. Az Egyesült Államok és Kína a hét végén megegyezett abban, hogy kölcsönösen elállnak az importvámok megemelésétől és együttműködnek a kereskedelmi mérlegegyensúly helyreállításában. A bejelentést a dollár erősödése követte a nemzetközi devizapiacon és a tőzsdei árfolyamindexek is erőteljes emelkedő lendülettel nyugtázták a kereskedelmi konfliktus veszélyének elhárítását.



A svájci frankot a kora reggeli 270,92 forint után 271,47 forinton jegyezték hétfőn délben. A svájci frank jegyzése két hónappal ezelőtt, március elején már állt hasonló szinten.