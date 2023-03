Honnan hová tart a sportfogadás?

Életünk minden területe és a társadalom jelentős változásokon megy és ment keresztül az elmúlt évtizedekben, az internet megjelenésének, illetve elterjedésének köszönhetően. Nincs ez másképp a sportfogadás történetében sem. Ha megnézzük, honnan indult ez a fejlődés, hová jutott mostanáig, kétség nem férhet hozzá, hogy bizony még nincs vége. Sok meglepetés és újdonság jöhet. A továbbiakban egy kicsit bemutatjuk a sportfogadás történetét, hogy érzékeltessük ezeket a mérföldköveket.

A múlt és a jelen



A sport egyik mozgatórugója az, hogy mindenki megkaphassa a megfelelő mennyiségű testedzés lehetőségét. Legyen szó arról, hogy kiszaladunk a barátainkkal labdázni vagy versenyzünk. De beszélhetünk egy másik aspektusról is. A sport révén egy csapat tagjai lehetünk, ami nem csak a közösségtudattal jár, hanem azzal szintúgy, hogy egymásra figyelünk pályán és pályán kívül egyaránt, illetve az adott egyesület szabályait betartjuk, azaz fegyelmet gyakorolunk. Az csöppet sem kérdéses, hogy mennyire különböző képet mutat a sportfogadás múltja és jelenje. A modern technológia és az online tér bizonyára még több teret fog majd hódítani és nem áll meg a különböző sportfogadási oldalak megjelenésénél. Bizonyára ezek az irodák is még tovább fognak fejlődni, valamint a virtuális tér még élénkebbé és vonzóbbá fogja változtatni magát az élményt.

Honnan indult a sportfogadás?

Talán mindenki emlékszik még a régi filmekből, amikor a szereplők kivonulnak a lóversenyre és megteszik tétjeiket. Ugyanígy tettek a roncsderbin. Egy-egy sportesemény óriási publikum előtt zajlott, hiszen mindenki szívesen megjátszotta a szerencséjét, így próbált valamicske plusz pénzhez jutni, és nem utolsósorban élvezni a különböző összecsapásokat. Ilyenkor megkeresték az egyik szimpatikus bukmékert, akinél aztán megtették tétjeiket. Azt talán kevesen tudják, hogy már az ókorban is létezett a sportfogadás. Nem meglepő, hogy Hellászhoz köthető, hiszen az Olimpiai Játékok akkor is remek lehetőséget jelentettek ennek a tevékenységnek a gyakorlására. Ugyanúgy négyévente rendezték meg az azóta is presztízsszámba menő sporteseménysorozatot. Ekkor még a sportfogadásnak nem volt intézményes háttere, azaz sportfogadó iroda nem igen akadt, az emberek egymás között fogadtak. Csak férfiak fogadhattak, a nők kizárólag nézőkként lehettek jelen.

A szerencsejáték közkedvelt műfajai



Talán nem meglepő, hogy a totó és a lottó kifejezetten nagy népszerűségnek örvendett az átlagember meggazdagodási vágyában. Mai napig léteznek a lottózók, így azok is feladhatják a szelvényeiket, akiknek otthon nincsen számítógépük, internet elérhetőségük vagy okos telefonjuk. Erre aztán rátelepült hazánkban is egy egész intézmény.

A fejlődés nem áll meg

A jelenlegi állást nagyon jól ismerjük. Az online tér betört erre a területre is, s megjelent az online sportfogadás. Immár otthonunk kényelméből, akár pizsamában, bármelyik napszakban megtehetjük tétjeinket. Nyilvánvalóan ily módon még több ember számára vált vonzóvá a gyors meggazdagodás ezen lehetséges metódusa. 1994-ben kezdte meg működését az első online kaszinó.

A jövőkép



Vajon hol áll meg ez a fejlődés, ami az elmúlt évtizedekben feje tetejére állította a sportfogadás történetét is? Nehéz megmondani, hiszen már eddig is olyan meglepetésekkel szolgált a szektor, amire a XX. században még nem feltétlenül számítottak. Teljességgel új irányvonalat képvisel az e-sport megjelenése, ami akár a jövőben képes lehet háttérbe szorítani a fizikai síkon végzett sportot, illetve az ahhoz kapcsolódó sporteseményeket. Az elmúlt évek történései még inkább ebbe az irányba mozgatták el a tendenciákat, ám ezzel megjelent a sporttevékenységek elszemélytelenedése és elmagányosodása is.

