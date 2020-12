Hó, ónos eső, eső is hullhat az éjszaka

Éjszaka és csütörtökön is a Dunántúlon többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, másutt vékonyabb, szakadozottabb lesz a felhőzet.

Szerdán Nyugat-Dunántúlon már havazás, fagyott eső, ónos eső, eső is várható. Csütörtökön délelőtt a Dunántúlon, délutántól a középső országrészben is többfelé fordul elő eső, de a nyugati határvidéken havazás, havas eső, eleinte ónos eső is lehet. Szerdán

Éjszaka és csütörtökön a keleti, délkeleti szél több helyen megélénkül, főként a középső országrészben meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és -6 fok között alakul, de északkeleten kissé hidegebb is lehet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön többnyire 2 és 9 fok között várható, de a nyugati határvidéken csak -1, +1 fok körül valószínű.