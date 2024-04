Hivatalosan is elkezdődött a kampány, már gyűjtik az ajánlásokat is a jelöltek

Ma indul a választási kampány Magyarországon, és mától kaphatják meg a jelöltek és jelölőszervezetek a választási irodáktól az ajánlóíveket a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament (EP) tagjainak választásán induláshoz.

A 7,8 millió választópolgárnak legkésőbb április 19-éig kellett megkapnia a választásokról szóló értesítőt.



Jelölteket és listákat a választópolgárok ajánlóíveken ajánlhatnak.



Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a képviselőjelöltséghez, polgármester-jelöltséghez szükséges ajánlások számát a jegyzők állapították meg április 4-én a névjegyzékben szereplők száma alapján, de a 10 ezer lakos felett a polgármester-jelöltséghez szükséges ajánlások számát a törvény határozza meg. A vármegyei jegyzők a vármegyei lista állításához szükséges ajánlások számát határozták meg.

A nemzetiségi választáson induláshoz szükséges ajánlások számát a Nemzeti Választási Bizottság állapította meg a választások kitűzésekor, nemzetiségenkénti bontásban, mégpedig települési, vármegyei és országos szintek szerint. Az EP-választáson indulni szándékozó pártoknak egységesen 20 ezer érvényes ajánlást kell összegyűjteniük.



A jelöltek és jelölőszervezetek az ajánlásokat ajánlóíveken gyűjthetik, ezeket a képviselő- és polgármesterjelölteknek, valamint a települési nemzetiségi jelölteknek a helyi választási irodától, a vármegyei listát és területi nemzetiségi listát állítani szándékozó jelölőszervezeteknek a területi választási irodától, illetve a Fővárosi Választási Irodától, míg a főpolgármester-jelölteknek szintén a Fővárosi Választási Irodától, az országos nemzetiségi önkormányzati választáson és EP-választáson indulni szándékozó jelölőszervezeteknek a Nemzeti Választási Irodától kell igényelniük.



Az igényléseket már leadhatták korábban is a jelölőszervezetek és jelöltként indulók, de a választási irodák legkorábban április 20-án 8 órától adhatják át az ajánlóíveket.



Az ajánlóíven a választási iroda feltünteti az ajánlóív sorszámát, a választás típusát, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, a jelölőszervezet megnevezését (vagy a független jelölés tényét), a választókerület megjelölését. A választási iroda nyilvántartja, hogy egy-egy jelölőszervezetnek, illetve jelöltnek hány ajánlóívet adott át.



Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő nevét, személyi azonosítóját (vagy személyazonosításra alkalmas okmányának számát) és aláírását is. Ajánlást a választáson induló pártok, egyesületek, illetve jelöltek, valamint az ő meghatalmazásukkal rendelkezők gyűjthetnek.



Egy választópolgár több listát, jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet illetve listát csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.



Az ajánlás csak akkor érvényes, ha az ajánló választópolgár feltüntette a nevét, személyi azonosítóját, lakcímét. A választópolgár adatait más is rávezetheti az ajánlóívre, de azt mindenképpen a választópolgárnak kell aláírnia. Az EP tagjainak választásán szavazhatnak - és így regisztráció után listát is ajánlhatnak - az Európai Unió magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgárai is, ők az ajánlás során a személyi azonosító helyett a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély számát és születési idejüket tüntetik fel.



A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki nem kötelezhető. A választási eljárási törvény kifejezetten tiltja, hogy bárki az ajánlásért cserébe bármilyen előnyt - például pénzt vagy ajándékot - ígérjen, illetve adjon, ez bűncselekménynek minősül. A jelölőszervezetek azonban a saját ajánlásgyűjtő aktivistáiknak adhatnak díjazást.



Ajánlásokat a választópolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni. A törvény azonban tiltja az ajánlás gyűjtését az ajánló és a gyűjtő munkahelyén munkaidőben vagy munkavégzése közben, a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban lévőtől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben.

Tilos ajánlást gyűjteni közösségi közlekedési eszközön, állami, helyi és nemzetiségi önkormányzat hivatali helyiségeiben, felsőoktatási és köznevelési intézményben, valamint egészségügyi szolgáltató helyiségeiben, illetve a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen (például áruházi parkolóban).



Az ajánlásokról tilos másolatot készíteni, és tilos az adatokat adatbázis építésére felhasználni.



Az EP-választáson indulni szándékozó pártok május 3-án 16 óráig gyűjthetik az ajánlásokat. Az önkormányzati és nemzetiségi választáson indulni szándékozó jelölteknek május 6-án 16 óráig kell bejelenteni indulási szándékukat a helyi választási bizottságnál. A vármegyei listát állító jelölőszervezetek május 7-én 16 óráig gyűjthetik az ajánlásokat.



Ajánlóív nem maradhat a jelöltként indulni szándékozónál, illetve a jelölőszervezetnél, mivel az összes ajánlóívet kötelesek átadni a választási irodának a jelölt (illetve lista-) bejelentésére nyitva álló határidőig. Aki elmulasztja leadni az összes ajánlóívet, megbírságolják. A bírságot a választási bizottság szabja ki hivatalból, ennek összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. Nem szabható ki bírság a határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.