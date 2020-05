Hétvégén is pocsék marad az időjárás

Május utolsó napjaiban is változékony lesz az időjárás - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett több helyen fordulhat elő zápor, zivatar, nagyobb eséllyel a késő délelőtti óráktól estig.

A szél napközben többfelé megerősödik, zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy viharos széllökések.

A minimumhőmérséklet általában 7-12 fok között alakul, de az északi völgyekben kissé hidegebb is lehet.

A maximumhőmérséklet 17-23 fok között valószínű.



Szombaton is lesz napsütés, de elszórtan előfordulhat záporeső, egy-egy zivatar. A szél megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb hőmérséklet 5-13, a legmagasabb 16-22 fok között alakul.



Vasárnap északkelet felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet számítani esőre, záporesőre. Többfelé megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban 7-12 fok lesz.

Napközben 15-20 fokig melegszik a levegő, de a tartósabban felhős északi tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet - olvasható az előrejelzésben.