Hamarosan visszakapják az utasok a jegyár felét, ha legalább húsz percet késik a vonat

Áprilisban indul el az új MÁV+ alkalmazás, amelynek júliustól része lesz a legalább húsz percet késő járatok utáni, 50 százalékos jegyár-visszatérítés. A Világgazdaság további részleteket is megtudott a MÁV-tól. A késések utáni kártérítés a bérleteseknek is jár, számolt be róla a Világgazdaság.

Lázár János építési és közlekedési miniszter a 10 pontos vállalások között közzétette, hogy az idén június 1-jétől a MÁV-nál bevezetik a késési biztosítást. Ez azt fogja jelenteni, hogy a társaság az adott járat legalább 20 perces késése esetén az autóbuszos vagy a vasúti menetjegy árának 50 százalékát visszafizeti az utasoknak.



A bérlet árából is visszajár

Aki a MÁV+ alkalmazásban veszi a jegyét, automatikusan kapja a visszatérítést az ott használt bankszámlájára - magyarázta a Világgazdaságnak küldött válaszában a vasúti (és egyben már buszos) társaság. A többiek - tehát aki interneten, automatában

vagy jegypénztárnál veszi a jegyét - az az úti céljához legközelebbi jegypénztárban érvényesítheti a késési biztosítást.



Nem számít az utazás időtartama

Havi bérletesek esetén 10 százalékos jóváírást érvényesít a MÁV a következő vármegye- vagy országbérlet árából, ha a közösségi közlekedés céljára igénybe vett vonat, illetve busz az adott hónapban legalább öt alkalommal, alkalmanként legalább 20 percet késett. A visszatérítés minden esetben a 20 percet meghaladó késések esetén érvényesíthető, az utazás teljes időtartamától függetlenül.



Látni fogja az alkalmazás, hol jár az utas

Az új MÁV+ alkalmazásnak fontos funkciója lesz a - helymeghatározásra épülő - „késési biztosítás", amelynek bekapcsolásával érvényesíthető lesz a 20 percet meghaladó késések után járó kártérítési igény. Az új MÁV+ alkalmazást az idén áprilisában indítja el a társaság.

A funkciókat hónapról hónapra bővíti majd újabb, a korábbi alkalmazásban megszokott vagy onnan hiányzó szolgáltatással.



Házon belül fejlesztik a késési biztosítás háttterét

A rendszer működtetéséhez szükséges fejlesztéseket - és a majdani üzemeltetést is - a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. végzi a MÁV Személyszállítási Zrt. megbízásából. A jelenlegi értékesítési és helybiztosítási rendszerben elérhető és hozzáférhető adatok alapvetően elégségesek az informatikai háttér kidolgozásához. A késési visszatérítési igények MÁV+ applikációban való kezelését további adatok is segítik, mint például a valós idejű közlekedési adatok.

A társaság közölte még, hogy a további részletekről a rendszer indulása előtt természetesen tájékoztatja majd az utasait és a sajtót a megszokott csatornáin, felületein.