Hamarosan eldobhatjuk a maszkokat, védettségi igazolványra is kevesebb helyen lesz szükség

A legfrissebb kormányzati intézkedésekről tájékoztat Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

Gulyás Gergely gratulált a magyar váltogatottnak. Kiemelte, a csapat egy olyan csoportban kellett megküzdenie, ahol a világ öt legjobb csapata közül három benne volt a csapatba.

Jó volt tegnap magyarnak lenni, a német mérkőzés alatt - mondta Gulyás Gergely.

Öt és félmillió beoltott elérése után megszüntetik a maszkiveselést, illetve védettségi igazolvány nélkül lehet majd menni a szállodákba és a fürdőkbe.

A védettségi igazolvány a tömegrendezvényeken az öt és félmillió beoltott után is kelleni fog majd.

A Schengeni határokon már nem lesz egészségügyi vizsgálat, illetve a román, szerb és horvát határon is a koronavírus előtti szabályozás lép életbe.

Július elsejétől elérhető lesz az uniós zöldkártya, ezt mindenki maga tudja majd letölteni az internetről. A közeljövőben pedig egy tájékoztatási kampány is indulni fog, hogy mindenki zökkenőmentesen szerezze meg a kártyát.

A jövő héten nemzeti konzultációt is indítanak az újraindítás utáni időszakról. Továbbra is a legfontosabb feladat a gazdaság és a munkahelyek megvédése.

Úgy döntött, a kormány, a nemzetközi visszhangok tükrében, hogy a pedofilellenes törvény is része lesz a nemzeti konzultációnak.

Miután több közel 13 ország is aláírt egy petíciót a magyar törvény ellen, így a magyar kormány a külügyminiszternek egy válaszlevelet is küldött, amelyben világossá teszik, hogy a törvény csak a gyerekeket védi. A magyar kormány úgy véli a szülő feladata a szexuális felvilágosítás. Kiemelték azt is, hogy a törvény nem sérti az uniós törvényeket, összhangban van azzal.

A jelenlegi állás szerint augusztus 20-án idén már lesz tűzijáték, illetve megszervezik az állami ünnepségeket is.

Úgy gondolják akkora már lesz mint ünnepelni, hiszen a mostani tudás szerint nincs olyan variánsa a koronavírusnak, amely ellen ne lennének hatékonyak az oltások - válaszolta Gulyás Gergely.