Háború vagy béke Európában? Ez a választás tétje

Az európai parlamenti (EP-) választás legfontosabb kérdése, hogy Európa háborúba megy vagy béke lesz - jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Menczer Tamás szerint aki azt mondja, hogy nem ez a legfontosabb kérdés, az hazudik. Ugyan a baloldaliak azt mondják, hogy nem a háború a legfontosabb kérdés ma Európában, ez azért van, mert ők háborúpártiak, és nem akarnak erről beszélni - fogalmazott.



A háborúpártiak a gyengéket bedarálják, ez látható Németországban is - jelezte. Rámutatott: Németország onnan indult, hogy sisakokat küldenek, ma már tankokat visznek és sorkatonaságot akarnak.



A kormánypártok kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: a németek egyértelműen kötelező sorkatonaságot akarnak, ezt mondta a védelmi miniszterük, a bajor miniszterelnök, Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője pedig már európai dimenzióban akar kötelező sorkatonaságot. Más német politikusok, tartományi miniszterelnökök pedig pártokon átívelően mondják azt, hogy a kötelező sorkatonaságot a nőkre is ki kell terjeszteni, mert az úgy igazságos - tette hozzá.



Kiemelte: Magyarország békéjének védelme nem egy lezárt folyamat, azt folyamatosan, tárgyalásról tárgyalásra meg kell védenie a miniszterelnöknek. Ez csak akkor lehetséges, ha a magyar emberek június 9-én világos igent mondanak a békére és odaállnak Orbán Viktor miniszterelnök mellé.



Menczer Tamás megdöbbent azon, hogy Piliscsabán a KDNP-s polgármester az iskola mellől el akarja távolítani a Stop háború! feliratú plakátot. Ez a plakát ugyanis közterületen teljesen jogszerűen lett elhelyezve, és a gyerekekre nem a plakát, hanem a háború jelent veszélyt - mondta.



Hozzátette, Piliscsabán a helyi baloldali, háborúpárti önkormányzati politikusok támadták meg a plakátot, és a helyi KDNP-s polgármester a fideszes választókerületi elnökkel, Czuczor Gergellyel együtt "összecsinálta magát", és teljesítette azt a parancsot, amit a helyi háborúpárti baloldali politikusok kiadtak. Ez szégyen - jelentette ki Menczer Tamás.



Ha valaki a háborúpárti baloldali politikusokat akarja kiszolgálni, akkor át kell állni, van erre példa, ott van Magyar Péter - közölte.



Megjegyezte: meg kell nézni, kik finanszírozzák Magyar Pétert - pontosan ugyanazok, akik Márki-Zay Péter mögött voltak -, és meg kell nézni a jelöltjeit. Példaként hozta fel Kollár Kingát, aki azt mondta, hogy szégyelli, hogy magyar, és agymosottnak nevezte a magyarokat a békepárti álláspont miatt.



Kitért arra is, hogy az elmúlt napokban Magyar Péter vért izzadva próbálta bizonyítani, hogy a Fideszben "belső körös" ember volt. Az igazság azonban az, hogy egy "potyautas" volt, a felesége, Varga Judit néha elvitte rendezvényekre, ott "fogta a felesége szoknyáját, ilyenkor nem volt olyan bátor, mint otthon", és amikor úgy gondolta, hogy fontos ember közelébe ért, akkor ott "sündörgött és dörgölőzött". Őszintén szólva, mi "Vargánénak" hívtuk - fűzte hozzá.



Menczer Tamás szerint annak, hogy a "közös európai hajót", amely most óriási sebességgel megy a háború felé, meg tudjuk állítani, két feltétele van: az európai és a novemberi amerikai választás. Európában minden országban egyre jobban látják az emberek, hogy nem az ő érdekük az, ami történik - mondta.



A bevándorlási válság kezdetén is teljesen egyedül volt Magyarország az álláspontjával, majd egyre többen fogadták el azt, és látták, hogy igazunk van - emlékeztetett.



Ha más országokban is békepárti embereket küldenek az emberek az Európai Parlamentbe, és az Egyesült Államokban Donald Trump nyer, akkor van esély arra, hogy megállítsuk ezt a háborúpárti folyamatot - szögezte le a kormánypártok kommunikációs igazgatója.



A migrációról szólva Menczer Tamás arról is beszélt, hogy Afrika lakossága a következő húsz évben 750 millióval nő, és ha csak egy kis részük elindul, akkor "Európának harangoztak", ugyanúgy, mintha atomfegyvereket vetnének be.



Kiemelte: éppen ezért a bevándorlás is fontos tétje a választásnak, óriási itt is a nyomás. A kormány ellenáll, minden jogi és politikai vitát megvív, és ha az emberek támogatják Orbán Viktort és a Fidesz-KDNP-t, akkor továbbra sem fognak beengedni migránsokat - zárta szavait a Kossuth rádióban Menczer Tamás.