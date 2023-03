Gulyás Gergely: szeretnénk elérni, hogy jövőre az átlagos pedagógusbér 800 ezer forint felett legyen

Csütörtökön Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Kormányinfót tartottak, melyen beszámoltak a kormány újabb döntéseiről.

A háborús helyzet és ennek hatásai voltak a kormányülés középpontjában - mondta Gulyás Gergely.

A miniszter szerint elhúzódó háborúra kell felkészülni, és a negatív következmények is várhatóan megmaradnak. Ezek jelenleg gazdasági jellegű nehézségek - tette hozzá.

Kiemelte: ha ezt a negatív tendenciát meg akarjuk állítani, fegyverszünetre, béketárgyalásokra van szükség.

Azt is elmondta, hogy a magyar álláspont világos a háború kérdésben: „Elítéljük az orosz agressziót és humanitárius segítséget nyújtunk Ukrajnának" - fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Anyagilag is hozzájárulunk ahhoz, hogy az ukrán állam működőképes legyen - szögezte le.

Gulyás Gergely elmondta, a belpolitikai viszonyok továbbra sem változtak meg, mivel a magyar baloldal támogatja a szankciókat, fegyvereket szállítanának, és végső soron belesodornák az országot a háborúba. „Nagy kár, hogy a baloldal nem tanult a tavalyi választások tanulságaiból - tette hozzá Gulyás.

Arról is beszélt, hogy az infláció rekordokat dönt tengerentúlon és Európában is, amiből Magyarország sem tudott kimaradni, eleinte átlagos, majd átlagot meghaladóvá vált hazánkban a pénzromlás mértéke - mondta a miniszter.

A háború közelsége és az energiaforrások hiánya okozza ezt, ugyanakkor vannak pozitív fejlemények is, szerény mértékű csökkenés volt tapasztalható februárban - hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Két feladat van a magyar kormány előtt, egyrészt, hogy olyan döntéseket hozzon, amellyel gyorsan tudják mérsékelni az inflációt. Emlékeztetett a kormány korábbi ígéretére, hogy még ebben az évben le fogják törni az inflációt, mely várhatóan decemberre egy számjegyűre csökken. Kiemelte, a családok, nyugdíjasok és kis- és közép vállalkozások érdekében hoztak korábban számos döntést.

Magyarország kormánya sokat tett az infláció mérséklése érdekében. Többek között, számos vállalkozásnak is segítettek. Hozzátette többek között, a munkába járás támogatását is megemelte a kormány. A rezsivédett árakat az idei évben is meg tudják őrizni - hangsúlyozta.

Az élelmiszerárstop, ilyen helyzetben éppen a legszegényebbek számára fontos, ezáltal ugyanis az alapvető élelmiszerekhez juthatnak mérsékelt áron. Megemlítette továbbá, hogy 350 ezer családot véd a kamatárstop, a diákhitelre is kiterjesztették a kamatsoppot.

Gulyás Gergely elmondta, az eddigi 300 milliárdról 1000 milliárdra emeli a kormány Baross Gábor program keretében elérhető vállalati hitel forrást. Mint mondta, ez beruházásra, és forgóeszköz hitelre ad lehetőséget. Kifejezetten kedvező kamatozású hitel - tette hozzá. A miniszter kiemelte: a program a jelenlegi jegybanki alapkamat környezetben kedvező pénzforrást biztosít a vállalatok számára.

A kormány tárgyalt a gyermekvédelem ügyéről is. Gulyás Gergely elmondta, hogy az Európai Bizottság keresetet indított az Európai Bíróságnál, amellyel kapcsolatos ellenkérelmet a kormány benyújtotta.

Mint mondta, továbbra is kitart a kormány amellett, hogy az uniós alapjogi chartájában, az oktatás nemzeti hatáskörbe tartozik, és a szülőknek döntési jogosultsága a gyermekeik nevelése.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, az elmúlt hetekben napvilágot látott ügyek rávilágítottak, hogy szükség van a gyermekvédelmi törvényre, és azt be kell tartani a viták közepette is. Hozzátette: Ha ez alapján ítélik meg, nem lesz probléma.

Újságírói kérdésre elmondta, a kormány támogatja a Svédország és Finnország NATO-csatlakozását, és erre kéri a frakciót is.

Azonban hozzátette, most két olyan ország kéri a támogatásunkat, akik sokszor ellenségesen viselkedtek velünk elmúlt években.

Nagy lépést kíván tenni a kormány a pedagógus béremelések ügyében - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter az M1 kérdésére válaszolva. Hozzátette: „Ehhez az kéne, hogy Dobrev Kláráék ne blokkolják tovább azt a pénzt, ami Magyarországot megilleti".

Kifejtette: a kormány „önálló jogviszonyt" hozna létre a tanárok számára. Felidézve a 2023. január 1-jei, 10 százalékos pedagógusbér-emelést, így fogalmazott: „Szeretnénk elérni, hogy 22 hónap múlva az átlagos pedagógus bér 800 ezer forint felett legyen" .

Gulyás Gergyely rámutatott: a kormány kötelezettségvállalása 8-900 milliárdos nagyságrendű a pedagógusbér-emelés ügyében, s ez az összeg folyamatosan nőni fog. Az EU átmeneti segítségére mindenképpen számítunk - fogalmazott - hiszen sokkal több pedagógus van, mint orvos. Figyelmeztetett: a folyamat akadályoztatásával „a magyar baloldal a tanárok hátába szúrja a kést".