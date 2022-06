Gulyás Gergely: a háborús infláció csak akkor szűnik meg, ha béke lesz

A kormány legfrissebb döntéseiről tájékoztatott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: A kormányülésen a háborús, illetve a gazdasági helyzetet értékelték. Sajnos a háború állásából nagy reményeket nem tudunk megfogalmazni a gazdasági hatások tekintetében.

Az elmúlt 40 évben ekkora inflációt nem tapasztaltak Európában, az eurózónában pedig soha. Már a koronavírus okozta gazdasági válság miatt is magasabb lett, a háború és az erre válaszként adott embargók tovább növelték az árakat.

A háborús infláció csak akkor szűnik meg, ha béke lesz

Az infláció ellen békével lehet a legjobban fellépni, tehát a háború befejezése kulcsérdek ebben a tekintetben is.

Magyarországon a kormány mindent megtesz, hogy hazánkban mérsékelje az infláció mértékét. A rezsicsökkentéssel és az árstopokkal körülbelül 6 százalékkal alacsonyabb az infláció, mint amennyi ezen intézkedések nélkül lenne.

A kormány elkötelezett, hogy megvédje az embereket, és ezen keresztül a gazdaságot

Ezért hosszabbítja meg a kormány az árstopok rendszerét, a magyar rendszámú autók továbbra is 480 forint/liter áron vásárolhatnak, ezt az intézkedést azonban Brüsszel megtámadta.

A kormány úgy gondolja, hogy egy háborús helyzetben több érv szól a piacba való beavatkozás mellett, mint ellene. A kormány elkötelezett a magyar emberek védelmében és a brüsszeli kritikák az eddigi vizsgálatok alapján minden jogi alapot nélkülöznek.

A benzinturizmust meg akarjuk szüntetni, amelynek környezetvédelmi szempontjai is vannak, de az első az, hogy a magyar embereket megvédjük a világpiac hatásaitól - hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Csak olyan javaslatokat és szankciókat fogadunk el, amelyek nem nekünk fájnak jobban

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy jövő hét végén lesz újra EU-csúcs, ahol a magyar álláspont változatlan, csak olyan javaslatokat és szankciókat fogadunk el, amelyek nem nekünk fájnak jobban.

Brüsszel eddigi lépései hozzájárultak az infláció és az árak növekedéséhez, a gázembargó pedig az egész kontinens ellátását sodorná veszélybe.

Magyarország továbbra is kitart a versailles-i megállapodás mellett, melynek értelmében Oroszország ellen olyan szankciókat alkalmazunk, amelyek az energiára nincsenek hatással.

Most, egy gazdasági válság idején adócsökkentésre és beruházásösztönzésre van szükség, csakis így tudjuk megtartani a munkahelyeket.

Nem támogatjuk a globális minimumadót

Gulyás Gergely ismertette, hogy Brüsszelben a tagállamok pénzügyminiszterei tárgyalnak és a globális minimumadó arra kötelezne minket, hogy duplájára emeljük a vállalkozások adóit, ami Magyarország számára teljesen előnytelen. Varga Mihály pénzügyminiszter kötött mandátummal vesz részt az ülésen, nem támogatjuk a globális minimumadót és nem fogadjuk el.

A józan ésszel ellentétes lenne egy gázembargó

Gulyás Gergely a közmédia kérdésére válaszolva elmondta, hogy a gázembargóval kapcsolatban a kormány bízik a józan észben. A gázembargó a nyugati gazdaságok jórészét is érintené, tehát ennek jóval nagyobb hatása lenne az európai gazdaságra, mint az olajembargónak.

A minisztert a Ryanair-ügyről is kérdezték. Gulyás Gergely elmondta, hogy a Ryanairrel szemben fogyasztóvédelmi eljárás indult. Az eladott repülőjegyek esetén pedig felettébb szokatlan, amit a légitársaság szeretne, vagyis, hogy visszamenőleg is az utasokra terhelné a jegyenként 10 eurót.

Továbbá a miniszter azt is elmondta, hogy szerinte a Ryanair megszólalásai az ügyeben minősíthetetlen, a Ryanair kocsmai stílust enged meg magának. Gulyás Gergely azt javasolja a magyar utazóknak, hogy ahol van versenytárs, válasszák azt az utasok.

A magyar baloldal blokkolja a tanárok és orvosok béremelését az európai parlamentben kifejtett tevékenységével

Navarasics Tibor brüsszeli tárgyalásairól Gulyás elmondta: nyitottak vagyunk a közbeszerzési törvényeket illetően, s nem látta kizártnak, hogy a helyreállítási forrás az év végéig megérkezik.

Gulyás cáfolta azokat a híreket, hogy „elvonás közeli helyzet" állt volna elő. A magyar ellenzéki pártok sajnos blokkolják a tanárok és orvosok béremelését az európai parlamentben kifejtett tevékenységükkel, tette hozzá. A költségvetés a háborús helyzet okán - bár egyensúlyban maradt - nehezebben tudja ezt biztosítani.

A kormányhivatalok leépítéséről szóló sajtóhíreket Gulyás egyértelműen álhírnek nevezte.

Kocsis Máté bejelentéséről, miszerint alkotmánymódosítást kezdeményeznének az önkormányzati és az EP-választások egy napra hozásával kapcsolatban elmondta, a kormány ezzel nem foglalkozott, de ő támogatná ezt az elképzelést. Hozzátette: nem érti, az ellenzék miért támadja ezt az elképzelést, mindenkinek egyszerűbb egy, mint két kampányt folytatni. Ez abban az esetben is praktikus lehet az ellenzéknek, ha igaz az az állításuk, hogy anyagi hátrányban lennének a kormánnyal szemben, tette hozzá.

Azt, hogy marad-e a közvetlen főpolgármester- és polgármesterválasztás, Gulyás kijelentette, hogy tíz éve hallja az erre vonatkozó kérdéseket a kormányinfókon, s ezúttal is meg tudja erősíteni, hogy senki nem óhajtja ezt a gyakorlatot megváltoztatni.

A kormány továbbra sem támogatja a dugódíj bevezetését

Az elmúlt napokban ismét felmerült, hogy a főváros vezetése bevezetné a dugódíjat. Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormány ezt nem támogatja. Az ilyesfajta ötletek - hogy az emberek kevesebbet autózzanak, üljenek tömegközlekedésre - csak súlyosbítják a fővárosban kialakult közlekedése problémákat.

Az emberek el tudják dönteni, hogyan akarják az életüket élni

„Sem a kormánynak, sem a polgármestereknek, még liberális polgármestereknek sem javasolnám azt, hogy életviteli tanácsokat adjanak" - fogalmazott a miniszter.

A kormány álláspontja, hogy az emberek a jogszabályok szerint éljenek úgy, ahogy kényelmes. Az emberek el tudják dönteni, hogyan akarják az életüket élni.

Egy DK-s parlamenti képviselő szerint az üzemanyagárakat a végtelenségig lehetne növelni, mivel az emberek úgyis hozzászoknának. Gulyás Gergely miniszter elmondta, hogy ennek a veszélye nem áll fenn, mivel nem a baloldal van kormányon.

Brüsszel javaslata azonnali üzemanyagár emelést jelentett volna

Gulyás elmondta: nem az ár a kérdés, hanem a hozzáférés az üzemanyagárak esetében. Ha elfogadtuk volna az unió bojkott-javaslatát, akkor már másnaptól be kellett volna szüntetni a kedvezményes árakat.

Az önkormányzatokkal az iparűzési adó ügyében: tárgyalni fognak erről az érintettekkel a kompenzálásról.

A pedagógusok bérkövetelése jogos

A pedagógusok bérkövetelését jogosnak tartjuk, a kormány a háromszor tíz százalékos emelést tudja teljesíteni - így a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A majomhimlő kapcsán Gulyás elmondta: a kockázatok egyelőre mérsékeltek, a népegészségügyi központ figyelemmel kíséri a fejleményeket.

Január 1-től változhat a KATA szabályozása

Gulyás Gergely a kata szigorításával kapcsolatban elmondta, hogy még döntés nem született. A katát azért vezették be, hogy a kisvállalkozások katázhassanak, az ő esetükben legyen kedvezményes adónem.

A kormány azt tervezi, hogy a katásoknál havonta 1,5 millió forintig legyen erre lehetőség.

Gulyás Gergely elmondta, hogy január elsejétől szeretne a kormány a kata szabályain változtatni.

Európa megszenvedi a szankciókat

A Ryanair ügyében Gulyás elmondta: mindenkinek azt javasolja, aki érintett, forduljanak a fogyasztóvédelemhez.

Az EU szankcióiról kijelentette: a szankciók összessége decemberig lép életbe, a távlatos hatásokkal lehet értékelni, Oroszország vagy Európa jól vagy rosszul járt-e. Tény, hogy jelenleg elmondható: jelenleg Európa szenvedi meg legjobban ezeket a szankciókat. Gulyás Gergely kifejtette, hogy sajtónyomás okán Brüsszel egyoldalúan ítéli meg a helyzetet, hiányzik a józan észre való nyitottság.

Nem reális az a veszély, hogy a tartalékokhoz kellene nyúlnia Magyarországnak, mondta Gulyás az alapvető energiahordozókról. Üzemanyaghiányra nem kell számítani - jelentette ki.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva elmondta, hogy ő nyújtotta be azt a javaslatot az Országgyűlés elé, hogy a miniszterelnöknek nőjön a fizetése. A miniszter döntését azzal indokolta, hogy ezelőtt több miniszternek, sőt még van, hogy államtitkároknak is több volt a fizetése, mint a miniszterelnöknek. Gulyás Gergely szerint a fizetések meghatározása egy ciklus elején indokolt.

Egyházak nélkül békét teremteni nem lehet

Kirill pátriárka szankcionálásáról is kérdezték Gulyás Gergelyt, aki szerint általánosságban egyházak nélkül békét teremteni nem lehet. Egy egyház híveit az egyházától nem lehet elzárni. Gulyás Gergely azt is felidézte, hogy a pápa is volt látogatáson Kirill pátriárkánál. A miniszter szerint nem az egyházi vezetők szankcionálásával kerülünk közelebb a háború lezárásához.

Az Ukrajnában zajló háborúról elmondta, hogy az, amit az amerikai elnök mondott, hogy Ukrajna jól járt-e azzal, hogy egy olyan politikai irányt vett, ami hozzájárult az orosz agresszióhoz, azt érdemes lesz egyszer megfontolni. De a helyzet ettől még nemzetközi jogilag nem helyes, Oroszország megtámadta Ukrajna szuverenitását.

Az üzemanyagárstop kapcsán a miniszter kifejtette, hogy az árstop döntését a jelenlegi kockázati lehetőségek mellett is felelősen tudta meghozni a kormány.

A K&H Bank extraprofit-áthárítása ügyében fogyasztóvédelmi eljárás indul - tájékoztatott a miniszter.

Nem a főpolgármester-helyettesnek kell megmondani, ki hogyan él és hány fokra fűti fel a lakását

Annyi dugó mellett, amit a főváros előállított, kétségtelen komoly bevétele lenne a dugódíj, de a kormány ezt nem támogatja - jelentette ki Gulyás Gergely. Tüttő Kata kezdeményezése kapcsán rámutatott: azt nem a főpolgármester-helyettesnek kell megmondani, ki hogyan él és hány fokra fűti fel a lakását. Gulyás ezt az európai uralkodó politika szintén is vitatja, nem támogatja.

A globális minimumadó kapcsán kijelentette: mivel egyhangú döntés szükséges, ez Magyarország nélkül nem tud megszületni.

A Horn Gyuláról elnevezett utca ügyében kifejtette a miniszter: személyesen nem támogatja ezt, de a kormánynak erről nincs álláspontja. Rámutatott: bár önmagában az, hogy egy volt kormányfőről, akit a rendszerváltás után választottak meg, sétányt nevezzenek el, nem kifogásolható, és Horn rendszerváltás utáni tevekénysége sem akadálya ennek, ám 1956-os szerepe szerinte ezt nem teszi lehetővé.

Azt, hogy a baloldal nem támogatja az élelmiszerár-stopot, Gulyás nem kommentálta.

Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban egyelőre tagjelölti státuszról van szó, és ezt a kormány támogatta.

A kkv-k rezsicsökkentett energiaárainak megtartásáról már született döntés. Ez a legkisebb vállalkozásokra vonatkozik. Az ezzel kapcsolatos kormányrendelet pedig a napokban fog megjelenni.

Karácsony Gergelyt eddig főleg belpolitikai szerepe kötötte le

A Budapest fejlesztésével kapcsolatos állami forrásokról elmondta: bár a város működtetése az utóbbi években kifogásolható, szerinte a választásokig Karácsony Gergely főleg belpolitikai szerepével foglalkozott, reméli, hogy fordulat áll be ezzel kapcsolatban.

A kongresszus támogatása nélkül az USA ne tud csatlakozni a globális minimumadóhoz

Egy amerikai szervezet is a magyar állásponthoz hasonló nézeteket vall a globális minimumadó bevezetésével kapcsolatban. Mivel ez Amerikában a Republikánus álláspont, és mivel a republikánusok támogatása nélkül a kongresszus nem tudja elfogadni a globális minimumadót, ez az egyezmény Amerika számára halott. Gulyás Gergely felhívta arra a figyelmet, hogy amennyiben ezt nem vesszük figyelembe, úgy belekerülünk egy olyan egyezménybe, amelyben még Amerika sincs benn, és ez még nehezebb helyzetbe hozhatja Európát.

NATO katonák állomásoztatásáról nincs szó Magyarország esetében

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyarországra érkező NATO-erőkről kifejtette: minden közös hadgyakorlatot támogatunk minden NATO-szövetségessel, a keleti határt közösen védjük. NATO-katonák állomásoztatásról viszont nincs szó - jelentette ki.

Magyarország egyszer már megtette, hogy felajánlotta, legyenek minálunk béketárgyalások, válaszolta egy kérdésre az orosz-ukrán háború kapcsán.

Októberig a korábban megválasztott polgármesterek viselnék a tisztségeket

A miniszter kifejtette, hogy az önkormányzatok számára nem jelentene problémát, kockázatot, hogy a vezetés átadása-átvétele közötti időszakban működési problémák merülnének fel, amiatt, hogy az önkormányzati választásokat 2024-ben korábban történnének meg. Októberig a korábban megválasztott politikusok viselnék a tisztségeket.

Navracsics Tibor a napokban azt nyilatkozta, hogy a kormány kész kompromisszumot kötni az Európai Bizottsággal, hogy megkapja a helyreállítási alapot.

Minden, amit a Bizottság ezzel kapcsolatban rajtunk számon kér, az egy politikai anyag, ami semmi jogi kritériumnak nem felel meg.

Mi azt szeretnék - szemben a magyar baloldallal -, hogy növelni lehessen a pedagógusok bérét, és ezért mondta Navracsics Tibor, hogy készek vagyunk a kompromisszumkötésre a helyreállítási alappal kapcsolatban

- közölte Gulyás Gergely.

A forint a térség valutáival együtt mozgott az elmúlt időszakban, azonban világgazdasági helyzet, a háború és az infláció rontott a helyzeten. Gulyás kérdésre elmondta, 12 év alatt 10 százalékkal gyengül a forint a Bajnai-kormány 2010-es mélypontjához képest.

A Belgrád-Budapest vasútvonal 2025-re elkészülhet

A Belgrád-Budapest vasútvonal már épül, 2025-re ez elkészülhet, így azt nem érinti a beruházások halasztása- mondta kérdésre Gulyás Gergely.

Akkor tudunk leválni az orosz olajról, ha az nem kerül többe mint a jelenlegi

Hazánk az üzemanyagellátásban a diverzifikációra törekszik. Akkor válunk le az orosz olajról, ha olyan alternatív szállítási útvonal merül fel, melynek választása nem kerül többe, mint a jelenlegi olajszállítás - hangsúlyozta Gulyás Gergely.