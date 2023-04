Folyamatosan gurulnak a dollárok a baloldalhoz

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint egyre több jel utal arra, hogy a dollárbaloldal külföldi finanszírozása a választások óta is folyamatosan zajlik. A politikus a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában aláhúzta: semmi sem fogja eltántorítani a kormányt a nemzeti érdek képviseletétől, és Magyarország marad a béke pártján.



Hollik István kifejtette: bár korábban úgy tűnt, hogy a dollárbaloldal külföldi finanszírozása egyszeri alkalom volt, és "Gyurcsány Ferencék kampányszámláinak" fedezését szolgálta a 2022-es választások előtt, egyre több olyan információ jelenik meg, amely szerint "egy folyamatosan, több csatornán keresztül működtetett hálózatról" van szó.



Megdöbbentőnek minősítette, hogy a tavaly áprilisi választások óta több dollár gurult be az országba, mint az előtt összesen.



Úgy vélekedett: a pénzt a baloldali pártok, a dollármédia és a civilek azért kapják, mert készülnek a következő választásra.



Ez a folyamat szerinte "elfogadhatatlan és mélységesen antidemokratikus", hiszen aki küldi a pénzt, az fittyet hány a magyar emberek véleményére, pénzzel akarja befolyásolni a magyar politikát. Akik pedig elfogadják a pénzt, azok "dollárokból akarják felülírni" a magyar emberek döntését - vélekedett.



Hollik István szerint az már világos, hogy "a dollárbaloldal pártjaihoz, a dollármédiához és a hozzájuk kapcsolódó álcivil szervezetekhez" érkezik a pénz, de az még nem tisztázott, hogy pontosan honnan érkezik az összegek nagyobbik része.



Szerinte, mivel erre sem Gyurcsány Ferenc, sem Márki-Zay Péter, sem Karácsony Gergely volt főtanácsadója nem volt hajlandó válaszolni, "adódik a kérdés, hogy a finanszírozó nem Soros György-e". Mindez nem lenne előzmény nélküli - vélte -, hiszen "Soros György már korábban is támogatott Magyarországon baloldalhoz kötődő kezdeményezéseket, civil szervezeteket".



Kijelentette: elképzelhetetlen, hogy Magyarországon ne a magyar emberek döntsék el, hogy ki és hogyan kormányozza az országot, hanem külföldről, milliárdokkal megvett politikusok döntsenek erről. Éppen ezért - mondta - a kormányzat olyan szabályozást terjeszt az Országgyűlés elé, amellyel be lehet zárni minden - korábban a dollárbaloldal által kihasznált - kiskaput. Ezzel egyszer és mindenkorra meg fogják gátolni, hogy a magyar belpolitikába ilyen durván, ennyi pénzzel, külföldről be lehessen avatkozni - szögezte le.



Hollik István vélekedése szerint szintén a Magyarország irányába megnyilvánuló nyomásgyakorlási kísérletek sorába illik az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége által finanszírozott plakátkampány, és a budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bank három vezető tisztségviselőjének szankciós listára helyezése.



Mindezek mögött szerinte az áll, hogy az orosz-ukrán háború kapcsán a nyugati szövetségi rendszerben egyedül Magyarország áll a béke pártján, ezért minden eszközzel nyomást próbálnak gyakorolni a kormányra.



Aláhúzta: a kabinetnek a magyar nemzeti érdek az első, ennek képviseletétől sem dollármilliók, sem az amerikai nagykövet által bejelentett nyomásgyakorlás, sem plakátkampány nem fogja eltántorítani.



Magyarország marad a béke pártján, és ez így lesz minden nyomásgyakorlás ellenére - jelentette ki a kormánypárt kommunikációs igazgatója.