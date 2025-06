Fokozódik a migrációs nyomás a déli határon

Bár a balkáni útvonalon általános csökkenés tapasztalható, Magyarország déli határszakaszán fokozódik a migrációs nyomás - többek között erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatorna műsorában.

Bakondi György elmondta, ennek az az oka, hogy másfél évvel ezelőtt a magyar és a szerb rendőri erők "komoly erőfeszítéseket tettek" a határtérség "tarthatatlan közbiztonsági állapotának" megszüntetéséért. Kiszorították onnan az afgán embercsempészcsoportokat, akik tevékenységüket Bosznia-Hercegovinába helyezték át, így módosult a fő migrációs útvonal - tette hozzá.

Közölte, a fő irány Bosznia-Hercegovina-Horvátország-Szlovénia-Olaszország volt, és az utóbbi három ország intézkedései miatt itt "sikerült bizonyos fékezést elérni", de a szerb rendőrségnél is történt változás. Emiatt a magyar határnál újra megjelentek az elsősorban afgán, de más nemzetiségű embercsempészcsoportok is és ismételten megkezdődtek a bandák közötti területszerzési fegyveres összecsapások - jegyezte meg.

Kiemelte, a számadatok is jelentős növekedést mutatnak az illegális bevándorlás intenzitásában a magyar határnál, hiszen - mint mondta - míg tavaly az év ugyanezen időszakában 1530 határsértőt fogtak el a térségben, idén már 6800-at. Hozzátette, ez elmarad a 2015-ös "kiemelkedő nagy rohamtól", de azóta a magyar határt biztonságosan őrzik és ez a belső biztonságra is pozitív hatással van.

Bakondi György azt mondta, már az izraeli-iráni háborút megelőzően is növekvő tendencia volt tapasztalható a migrációban Iránból Törökország felé. Ennek az volt az oka, hogy az Iránban letelepedett afgánokat elkezdték visszatoloncolni Afganisztánba, de a visszatoloncolás helyett nagyon sok ember indult el a török határon keresztül Nyugat-Európa irányába - mondta.

Szerinte a háborús konfliktus kapcsán egy új és bonyolult helyzet alakult ki, amely megnövelte az európai terrorcselekmény valószínűségét. "Óriási létszámban vannak bent Európában illegálisan érkezett ismeretlen identitású személyek, akik között sajnos a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy terroristák is előfordulnak" - emelte ki.

Közölte, változás van a nyugat-európai terrorcselekményekben, ugyanis - mint mondta - míg korábban az Iszlám Állam által szervezett cselekmények csoportos, szervezett akciók voltak, az elmúlt időszakban egyéni elkövetők támadtak. A főtanácsadó úgy fogalmazott, az izraeli-iráni konfliktus aktiválhatja a terrorcsoportokat.



Azt mondta, a magyar kormány úgy határozott, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket léptet életbe Budapest legforgalmasabb helyszínein megnövelt rendőri jelenléttel és a Terrorelhárítási Központ (TEK) alkalmazásával. A főtanácsadó az Európai Unió (EU) migrációs paktumáról is beszélt, amelyről elmondta, a magyar kormány nem látja okát, hogy kockára tegye a magyar emberek biztonságát és befogadjon sok száz vagy akár több ezer illegális bevándorlót.

Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában is nyilatkozott, ahol hangsúlyozta, bár "Magyarország migrációs politikája 2015 óta garantálja azt", hogy nem élnek az országban olyan illegális bevándorlók, "akik esetleg szimpátiával, segítő szándékkal tekintenek" a terroristákra, indokoltnak látszott a fokozott biztonsági intézkedések bevezetése.

