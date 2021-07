Ez nagyon forró lesz! Izzasztó napok elé nézünk, brutális hőség kínoz majd a héten

Ismét hőségre, helyenként 40 Celsius-fok közeli értékekre kell készülni a jövő héten - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn sok lesz a napsütés. Késő délutánig nem valószínű csapadék, de ezt követően - legnagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon - záporok, zivatarok alakulnak ki, amelyek a főváros és az Északi-középhegység irányába haladhatnak. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, de zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy viharos lökések. A hőmérséklet hajnalban 16-23, délután 30-37 fok között alakul.



Kedden is több órára kisüt a nap. Helyenként fordulhat elő záporeső, zivatar. Megélénkül, időnként megerősödik a légmozgás, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 15-23, a legmagasabb hőmérséklet 30-37 fok között várható.



Szerdán is sok lesz a napsütés, de elvétve előfordulhat zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi megyékben. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódik. A minimumhőmérséklet 15-23 fok között valószínű. A maximumok 31 és 38 fok között alakulnak.



Csütörtökön napos, száraz időre van kilátás. Legfeljebb egy-egy zápor fordulhat elő. A leghidegebb órákban 15-23 fok lesz. Napközben 32-38 fokig melegszik a levegő.



Pénteken a sok napsütés mellett helyenként - nagyobb eséllyel az északnyugati, északi tájakon - fordulhat elő zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 17-23, délután 32-39 fok között várható.



Szombaton a több-kevesebb napsütés mellett erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés. Többfelé valószínű zápor, zivatar, nagyobb számban az ország nyugati és északkeleti területein. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, zivatar térségében viharossá is fokozódik a szél. A hajnali 16-24 fokról 25-37 fok közé emelkedik a hőmérséklet, az északnyugati vidékeken mérhetik az alacsonyabb, a délkeleti tájakon a magasabb értékeket.



Vasárnap, augusztus elsején a nap első felében az ország több pontján, második felében néhol fordulhat elő záporeső, zivatar. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 12-21, a délutáni órákban 24-33 fok között valószínű, délkeleten lesz melegebb - olvasható az előrejelzésben.